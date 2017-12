Piccola discarica a cielo aperto a Sant'Alessio

Altri articoli in Rubriche

sabato, 23 dicembre 2017, 19:26

Continuiamo la nostra carrellata di interviste su cosa pensano del carattere campioni sportivi e altri personaggi di massimo livello. Presenteremo gli ultimi due contributi, prima di un riepilogo generale del dottor Stefano Michelini che ha curato insieme alla Gazzetta questa indagine

mercoledì, 20 dicembre 2017, 23:44

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci dagli avvocati Guido e Lorenzo Natali a proposito di quanto avvenuto ieri in via della Quarquonia nel centro storico

mercoledì, 20 dicembre 2017, 22:43

A Segromigno in Monte a Lucca in zona semicollinare, si vende una bellissima casa colonica interamente ristrutturata con piscina e grande giardino

mercoledì, 20 dicembre 2017, 13:07

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Fabiola Annunziata, cittadina di Lucca esausta e arrabbiata per la situazione in zona uscita Sert dove alcune macchine vengono puntualmente parcheggiate nonostante il divieto e dove alcune siringhe sono state rinvenute sul marciapiede

martedì, 19 dicembre 2017, 16:25

Avvertenza per tutti i lettori: se siete delicati di stomaco o soggetti a mal di testa, prendetevi una bella pasticca prima di leggermi. Anche se manca poco al Natale sarò implacabile come al solito

lunedì, 18 dicembre 2017, 09:01

Scrivo a poche ore dalle fine dalla partita che la Pantera ha malamente perso in quel di Piacenza, la squadra ha giocherellato non so quanto concentrata sul campo benché Lopez si sia dato da fare a dire che aveva isolato il gruppo dalle vicende societarie