Rubriche : pensieri rossoneri



Profondo (rosso)... nero

domenica, 31 dicembre 2017, 13:07

di luca borghetti

Tifosi Rossoneri,

siamo di nuovo a piangere per l'ennesima sconcertante prova dell'accozzaglia rossonera, ieri sera non eravamo al cospetto di una squadra tre spanne sopra come il Siena ma nonostante ciò abbiamo fatto sembrare il Pontedera una specie di Barcellona.

Vuoti, fermi, trotterellanti, pulcini bagnati letteralmente in balia di onesti pedatori che correvano e basta, hanno fatto svanire in poco piu' di venti giorni tutte le certezze costruite con pazienza da Lopez e Obbedio. Anche un bambino capirebbe che aldila anche di difficolta' fisiche di qualcuno ci sono problemi che vanno oltre il momento di appannamento.

I giocatori non agevolano certo la situazione pensano al mercato e si vede benissimo che a loro importa poco della Pantera e del suo futuro e quindi mi aggiungo al coro: chi vuole se ne vada pure e se non possiamo comprare nessuno meglio lottare con ragazzini vogliosi tipo Afiero che restare a farsi prendere per i fondelli dai professionisti di lungo corso piuttosto che subire umiliazioni continue.

La squadra è chiaramente sfuggita di mano a Lopez che non sa più che pesci prendere cambiando difesa con risultati disastrosi salvo poi correggere ammettendo l'errore, ma ormai il bue era scappato. La sosta arriva a proposito cosi non ci saranno più gli alibi dei giocatori infortunati e i titolari stanchi.

Tutto ciò che sta accadendo è ahimé figlio del caos societario abilmente orchestrato da Belzebù e company che pensano disporre a loro piacimento facendo e disfacendo le tele nel giro di ore. Siamo al limite della pazienza. Stavolta come tifosi non resteremo inermi ad assistere alle speculazioni useremo tutte le nostre armi possibili per cercare di far passare la Pantera in mani sicure ed almeno un po' più appassionate. Sono esattamente 15 anni che la Lucchese non ha pace societaria con in mezzo due fallimenti e non ne possiamo nemmeno più di ripartire da zero ogni volta. Chi può ci aiuti e stia sicuro che riceverà in cambio tutto ciò che abbiamo dentro da un tempo infinito. Noi ci saremo. Forza Ragazzi. Forza Pantera.