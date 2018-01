Giocata tutta italiana da Ughi: dieci euro per 161 in caso di vincita

Altri articoli in Rubriche

martedì, 2 gennaio 2018, 10:20

Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste riflessioni sulla situazione attuale della Lucchese, da parte del collega Massimo Stefanini, tra i pochi giornalisti presenti a Pontedera per assistere alla sconfitta dei rossoneri

domenica, 31 dicembre 2017, 20:43

Se una valutazione sul 2017 ed un auspicio va fatto per il 2018 deve essere fatto, bisogna anche avere il coraggio di dire la verità, a Lucca per quanto riguarda la politica del Comune la mia lettura dopo pochi mesi di Consiglio Comunale è che le decisioni sono prese da...

domenica, 31 dicembre 2017, 13:07

Tifosi Rossoneri, siamo di nuovo a piangere per l'ennesima sconcertante prova dell'accozzaglia rossonera, ieri sera non eravamo al cospetto di una squadra tre spanne sopra come il Siena ma nonostante ciò abbiamo fatto sembrare il Pontedera una specie di Barcellona

venerdì, 29 dicembre 2017, 10:28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo, nel trentesimo anno dalla sua scomparsa, di Amalia del Fiorentino da parte di Liano Picchi del Coordinamento dei comitati della Piana

giovedì, 28 dicembre 2017, 20:48

Ciao a tutti, questa settimana proponiamo una giocata semplice: 10 euro di spesa per una probabile vincita di 111 euro. Cinque partite, rischio molto basso partendo da un big-match come Fiorentina-Milan, dove è meglio non sbilanciarsi. Scommessa condigliata: GOL (entrambe le squadre devono segnare nella partita)

mercoledì, 27 dicembre 2017, 21:20

Dopo aver esaminato le minacce e le possibili strategie di difesa, oggi parleremo di Internet e di come è evitare che i nostri dati e i nostri pattern di navigazione diventino possesso di altri