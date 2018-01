Rubriche : lettere alla gazzetta



"Lucchese, disastro a Pontedera"

martedì, 2 gennaio 2018, 10:20

di massimo stefanini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste riflessioni sulla situazione attuale della Lucchese, da parte del collega Massimo Stefanini, tra i pochi giornalisti presenti a Pontedera per assistere alla sconfitta dei rossoneri.



Ero tra i pochi giornalisti lucchesi a Pontedera, nell’ultima giornata di campionato della Lucchese in C, prima della sosta. Mi trovavo a fianco dell’amico e collega di primissimo livello come Luca Tronchetti, uno che di pagine della storia rossonera ne ha viste parecchie. La sensazione è davvero pessima. Con un certo presentimento che ti si insinua nella testa. Sì, perché pur volendosi ribellare a discorsi tipo il destino e molte altre baggianate e quantunque manchi un girone intero al termine di questa stagione, pure la logica si abbandona all’evidenza. Se la Lucchese calcio non risolve la questione societaria, farà una brutta fine anche sotto il profilo sportivo. Qui non si tratta di storie parallele, che secondo la geometria tradizionale non si dovrebbero mai incontrare. Al contrario, sono due vicende che si intersecano a doppio filo. Mister Lopez è arrivato a Lucca nella scorsa stagione portando la Pantera ai playoff, superando due turni e regalando alla città il sogno del match con il Parma. Fino al 17 novembre una squadra senza più giocatori del calibro di Terrani, Forte, Braccini, De Feo, Dermaku e con una infermeria affollatissima era riuscita ad arrivare al quinto posto in classifica, dopo il blitz di Olbia con l’Arzachena. Un miracolo, sportivamente parlando. Lopez era riuscito a fare un capolavoro. Un tecnico che, insieme al ds Obbedio, è il valore aggiunto di un club che naviga tra mille difficoltà. Non è il solo in questa categoria, anche se a me l’adagio mal comune mezzo gaudio non ha mai convinto. Alla città non frega nulla dello sport di alto livello, altrimenti la squadra di basket che ha vinto uno scudetto (ma pensateci bene, una vittoria in un campionato italiano di serie A, ma quando ricapiterà mai?) farebbe la Coppa dei Campioni. Invece non accade per questioni economiche. La Lucchese ha al suo attivo 9 campionati di serie A e una ventina di B, un decennio consecutivamente negli anni Novanta. Ma detto tutto ciò, dai giocatori si attendevano risposte diverse. Come si fa ad arrivare a Pontedera, squadra reduce dall’1-5 di Alessandria, quindi in difficoltà e del solito livello dei rossoneri reduci dall’aver perso in casa il derby con il Siena per 4-1 ed avere un simile approccio? Il tecnico aveva dato spazio a Maini e Magli, i peggiori in campo. Tanto è vero che il mister ha dovuto sostituirli a metà ripresa sotto di due reti. E parliamo di due difensori. Come si fa ad entrare in campo e dopo 5 minuti consentire al centravanti avversario di accomodarsi la sfera accompagnandola in porta con estrema comodità ? Come si fa a prendere il gol del 2-1, dopo aver pareggiato, su errore del portiere che respinge un tiro fiacco ancora sui piedi di Pesenti? Come si fa, vero Del Sante, a sbagliare un gol, sullo 0-1, da 3 metri calciando alto ? Come si fa a giocare un primo tempo così, cari giocatori, di fronte comunque a 150 tifosi che vi hanno incitato dall’inizio alla fine? Lopez ha ragione. Chi non vuole starci a Lucca, che se ne vada. Subito. Che giochi la Berretti, magari quell’Aufiero di 17 anni che ha esordito. La Pantera stavolta rischia grosso, speriamo che chi di dovere lo capisca presto.