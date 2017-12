Sport



A&V - Prodir: è ufficiale l’approdo anche di Antonio Zullo

sabato, 30 dicembre 2017, 10:53

Scalatore Doc – Amore & Vita – Prodir continua a rafforzarsi in vista dell’imminente avvio di stagione 2018.

Dopo le conferme degli italiani Ficara, e Bernardinetti, degli albanesi Banushi, Velia, (dei fratelli) Altin e Arjan Sufa, ed i nuovi arrivi di Gabburo, Yustre, Bogdanovics, Nika, Stussi e Freuler, è la volta del promettente scalatore laziale Antonio Zullo.

Nato a Roccasecca (Frosinone) il 31 Agosto 1993 e proveniente dal Futura Team Rosini del grande ex campione vincitore del Giro d’Italia (ed ex corridore di Fanini con cui ha vinto la sua prima tappa al Giro) Franco Chioccioli, Zullo rappresenta per l’organico di A&V | Prodir un fondamentale potenziamento.

Difatti, ceduto Celano al team spagnolo Professional Caja Rural, la società era alla ricerca di un atleta con caratteristiche simili, in grado di colmare il gap lasciato dalla perdita dello scalatore lucano, e Zullo che quest’anno si è messo in grande evidenza nelle gare in salita, appare perfetto per questo compito unitamente al colombiano Yustre e allo svizzero Stussi. A colpire particolarmente il team manager Cristian Fanini ed i D.S. Francesco Frassi e Maurizio Giorgini, è stata la performance prestigiosa nella gara “Sportivi di Briga Novarese”, dove il grimpeur laziale ha fatto la differenza sulle brevi ma secche rampe del “Muro” che portano all’arrivo di questa spettacolare manifestazione, battendo il campione italiano elite Gianluca Milani ed il campione bielorusso Nicolai Shumov. Tuttavia, la ‘classica’ di Briga Novarese non è stata l’unica prestazione vittoriosa degna di nota del 2017. Zullo infatti, ha ottenuto il successo anche Città di Castello e Malmantile, ovvero altre due competizioni molto impegnative conquistate con performance davvero autorevoli da grande finisseur.

Inoltre, ha conseguito altrettanti secondi posti ed una lista formidabile di piazzamenti nell top 5 e top 10. Tutti risultati che gli sono valsi la chiamata di Davide Cassani in Nazionale con i professionisti allo scorso Tour of the Alps, dov’è stato proprio un supporto fondamentale per l’ex portacolori di A&V, Danilo Celano (che chiuse al 7° posto in classifica generale).

“Stiamo costruendo davvero un bel gruppo – spiegano all’unisono Fanini e Frassi– tutti ragazzi di talento, determinatissimi e con enormi motivazioni. Abbiamo bisogno soltanto di gente ‘coraggiosa ed affamata di successi’ perché confermarsi ai livelli 2017 non sarà facile e noi invece abbiamo come obbiettivo quello di migliorarci. Zullo arriva direttamente dalla scuola di vita, oltre che di ciclismo, di un grande come Franco Chioccioli. Un tecnico esperto e conoscitore di ciclismo come pochi, (oltre che straordinario ex campione).

Questo è il 4° atleta che prendiamo da lui e devo ammettere che gli ultimi due (Celano e Ficara) ci hanno regalato notevoli soddisfazioni. Le doti di questo atleta non le scopriamo certamente noi, sono i risultati degli ultimi due anni a parlare da soli, però quello che possiamo fare adesso è permettergli di compiere un enorme salto di qualità per il suo bene e per quello della nostra squadra.

Con Zullo in organico ci sentiamo ancora più forti e pronti per tutte le sfide che la strada ci prospetterà. Da parte nostra gli atleti avranno tutto il meglio a loro disposizione per fare una grande stagione, ci aspettiamo quindi la massima dedizione ed impegno da ognuno di loro, compreso Zullo che riteniamo sia una pedina necessaria ed imprescindibile per il 2018”.