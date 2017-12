Sport



Amore & Vita - Prodir: pedalerà su bici Fuji

sabato, 23 dicembre 2017, 11:12

E’ ufficiale, gli atleti di Amore & Vita – Prodir pedaleranno su biciclette Fuji nella prossima stagione.

L’accordo portato a termine dal team manager Cristian Fanini è stato siglato tra Fuji Europe per mezzo del suo GM, Armin Von Hoogstraten e la compagnia elvetica Titan Bikes GMBH (del Dr Anton Schnetzer e del suo partner Christian Reinhart) distributrice del marchio americano in Svizzera.

“Fuji Switzerland ha giocato una ruolo fondamentale nell’accordo – spiega il team manager Cristian Fanini – soprattutto Christian Reinhart, persona molto vicina al nostro cooperatore Roberto Marchetti e tifoso del nostro team, è stato cruciale per la definizione del contratto.

Ringrazio molto Marchetti (che collabora sia con il sottoscritto che con i tecnici Francesco Frassi, Maurizio Giorgini ed il preparatore Gianluca Modesti), per essersi prodigato in maniera encomiabile ed in pochissimo tempo nell’assistermi a trovare uno sponsor di biciclette di alto livello che potesse supportarci e valorizzarci in modo corretto come crediamo di meritare. Ci dispiace di aver portato a termine la collaborazione con il marchio Fondriest, soprattutto perché siamo molto vicini a Maurizio che da una vita è un amico di famiglia ed è una persona davvero eccezionale ed ex campione straordinario.

Tuttavia la proprietà del marchio, ovvero cicli Esperia nella persona di Franco Zanaga, non ci ha messi in condizione di poter continuare sereni in quello che invece sarebbe dovuto essere un progetto a lungo termine e che a nostro avviso aveva indubbiamente già portato i suoi frutti. Purtroppo sono cose che succedono, però dispiace, soprattutto perché dopo una stagione con successi strepitosi principalmente Italia e Francia, credevamo che potesse andare diversamente. Detto questo, auguro comunque al marchio Fondriest tutto il meglio per il futuro.

Quanto a noi, siamo consapevoli dell’importanza di questo nuovo accordo. Di fatto abbiamo chiuso una porta ma abbiamo aperto un portone. Un opportunità davvero importante ed unica per il nostro futuro perché il nostro obbiettivo è quello di crescere più forti e migliorarci e con Fuji avremo tutti gli strumenti necessari per poterlo fare.

Fuji infatti con i suoi oltre 100 anni di storia nella produzione di bici , è un vero e proprio colosso mondiale, un brand tra i leader in assoluto nel mercato della bicicletta. Inoltre, per storicità si abbina perfettamente al nostro team che è il più vecchio al mondo. Quindi, questa nuova Sponsorship è decisamente il massimo a cui potessimo aspirare oggi. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico i nostri atleti correranno su telai SL 1.1 (che pesa soli 650 grammi), sul TRANSONIC 1.1 e sul NORCOM 1.1 TT, il top di gamma della linea FUJI 2018. Le bici saranno equipaggiate con Selle SMP, portaborracce Elite, coperture Challenge, gruppi Shimano, ruote e componentistica DEDA Elementi. Quindi saremo al top sotto ogni punto di vista.