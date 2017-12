Sport



Atletica Virtus, oltre 450 persone a pranzo al "Moreno Martini"

mercoledì, 27 dicembre 2017, 09:11

Più di 450 persone, per quello che forse è il pranzo di fine anno più grande dell’intera lucchesia. Questa è stata la chiusura di stagione per la Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca: un’occasione per tesserati, parenti, tecnici, dirigenti e amici per condividere una esperienza conviviale, vedersi in faccia, contarsi ed abbracciarsi, tirando il bilancio dell’anno appena trascorso e guardando a quello che sta per iniziare con rinnovata fiducia. Stiamo ovviamente parlando di sport, ma non solo: il calore e l’affiatamento che si sono respirati domenica all’interno degli impianti sportivi del campo scuola “Moreno Martini” vanno ben oltre il condividere le piste di allenamento o i colori sociali. Quella che si sentiva intorno a quella lunghissima tavola era aria di festa e, in definitiva, di famiglia, una caratteristica unica ed inimitabile della Atletica Virtus:



“Vorrei ringraziare tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso, per la fantastica giornata che ci avete regalato – commenta il presidente Caturegli – è bellissimo vedere così tante persone darsi duramente da fare per organizzare un evento di tale portata. Questa è la Virtus Lucca che ho sempre sognato, a cui da tanti decenni continuo ad offrire la mia passione al fine di poter essere, per l'intera città di Lucca, un punto di riferimento non solo sportivo ma anche, e soprattutto, sociale”.



Un’occasione per tutti per dare inoltre un degno benvenuto ai nuovi acquisti della società, che portano in dote un bagaglio di aspettative e speranze di grandi successi per la stagione che sta per iniziare: l’italo-sloveno Jan Luxa, specialista nel salto triplo, Walter Fauci, mezzofondista, Livio Mastrangelo, giavellottista, e Lorenzo Carlone, specialista nel salto in alto. Menzione a parte merita poi Nicola Vizzone, icona nazionale nel lancio del martello e medaglia d’argento alle olimpiadi di Sidney, che nel corso del 2017 ci ha onorati entrando a far parte dello staff tecnico della società. Nella mattinata, inoltre, ha avuto luogo sul percorso del campo-scuola la terza edizione della Young Race, il primo cross della stagione 2018 riservato ai soli tesserati della società nella categoria giovanile, mentre un premio speciale è stato attribuito al gruppo sportivo dei Marciatori di Barga (che da quasi 10 anni intrattiene con la Virtus un rapporto di proficua collaborazione). Per l’occasione sono state anche rese pubbliche due nuove collaborazioni con altrettanti gruppi sportivi del territorio provinciale, promosse dal tecnico Valerio Baroni: la Associazione Sportiva Torre del Lago e la Gym Star di Capannori, che ci auguriamo possano per molti anni rimanere fruttuosamente nella famiglia Virtus.