Geonova in trasferta a Firenze contro l'Olimpia Legnaia

sabato, 23 dicembre 2017, 08:36

Ultima partita dell'anno per la Geonova di Piazza sul parquet del Palafilarete di Firenze, l'avversario è l'Olimpia Legnaia, squadra che si trova al momento in ottava posizione a dieci punti, con cinque vittorie e sei sconfitte.

Nelle ultime tre partite ha collezionato due vittorie un po' risicate, la prima con il Bama vinta per un punto e la seconda con l'Agliana, vinta di due punti, la terza invece è stata una sonora sconfitta, rimediata contro la Virtus Siena per questo sicuramente si presenterà sabato sera con una forte voglia di riscatto a spese della Geonova.

Piazza come sempre è cauto e nutre massimo rispetto per gli avversari " La Cantini Loriano è una squadra composta prevalentemente da giovani con due senior Zani classe 84 e Trillò classe 88, che ad ogni partita fanno sentire il peso della loro esperienza, finendo gli incontri quasi sempre in doppia cifra, ci sono anche dei bravi giovani come Del Secco, Ademollo e Vienni, hanno una buona organizzazione di gioco, riescono agevolmente a cambiare modulo di gioco nel tentativo di mandare in confusione gli avversari"

Per la Geonova conquistare i due punti in palio sarebbero come la ciliegina sulla torta facendogli chiudere l'anno con uno scoore di successi invidiabile, Piazza a tal proposito si definisce soddisfatto " siamo molto contenti di quanto fatto fino ad adesso, stiamo facendo un girone d'andata davvero positivo e vorremo chiudere l'anno con una vittoria "

Dopo l'impegno di stasera a Firenze il campionato si fermerà per riprendere dopo befana, ma non per la Geonova che sarà di nuovo a Firenze per le - Final Four – del Trofeo Alfredo Piperno il 3 Gennaio e si troverà di fronte la forte Virtus Siena.