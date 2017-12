Il Premio Rally Automobile Club Lucca archivia il 2017 ed incorona i suoi primattori

Altri articoli in Sport

sabato, 23 dicembre 2017, 11:12

L’accordo portato a termine dal team manager Cristian Fanini è stato siglato tra Fuji Europe per mezzo del suo GM, Armin Von Hoogstraten e la compagnia elvetica Titan Bikes GMBH (del Dr Anton Schnetzer e del suo partner Christian Reinhart) distributrice del marchio americano in Svizzera

sabato, 23 dicembre 2017, 08:36

Ultima partita dell'anno per la Geonova di Piazza sul parquet del Palafilarete di Firenze, l'avversario è l'Olimpia Legnaia, squadra che si trova al momento in ottava posizione a dieci punti, con cinque vittorie e sei sconfitte

venerdì, 22 dicembre 2017, 09:19

Mercoledì sera i rappresentanti del mondo politico locale, del mondo dell'imprenditoria e naturalmente il Main Sponsor Francesco Giusti, titolare della Geonova Srl, insieme ad altri sponsor, si sono ritrovati con la dirigenza del Cmb per una conviviale cena al ristorante il Mecenate di via del Fosso

venerdì, 22 dicembre 2017, 09:16

Lo sciabolatore lucchese della Puliti Giacomo Gnech ha vinto a Livorno la gara dei “Giovanissimi” del Trofeo “125 anni di storia” seconda prova del Trofeo Mediceo che il Fides Livorno organizza insieme a Voltri, la Puliti Lucca e il Cus Siena

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:12

Non poteva che chiudersi nel migliore dei modi la stagione agonistica per la Scuderia Maranello Corse che, in provincia di Lucca al Rally del Ciocchetto, centra una strabiliante settima posizione assoluta con l'equipaggio Guglielmini-Giorgio

giovedì, 21 dicembre 2017, 15:51

Essendo una gara molto sentita, come è normale che sia un derby di serie B fra Lucchese e Pisa di calcio , non poteva arrivare in un momento migliore per l'Acf del presidente Marco Chiocchetti