L’Acf Lucchese vince alla grande il derby : 2-0 al Pisa

domenica, 24 dicembre 2017, 10:10

La Geonova non poteva passare Natale migliore, incassa altri due pesanti punti che la riportano a quota 20, sulla affollata piazza d'onore, quasi un condominio, occupata da Vurtus Siena, Valdisieve, Geonova e Pino Dragons, confermando il buon momento della squadra, ma soprattutto la ripagano del tanto lavoro fatto in palestra

domenica, 24 dicembre 2017, 10:00

Panettone amaro per la Gesam Gas & Luce che subisce una pesante sconfitta casalinga contro la Dike Saces Napoli.Serata storta al tiro per le ragazze di coach Barbiero che non riescono mai ad entrare in ritmo partita e sprofondano sotto i colpi di Harmon (16+13) e Dolson (27+9)

sabato, 23 dicembre 2017, 20:41

L'ultimo appuntamento della kermesse, andato in scena sulle strade del Rally Il Ciocchetto, ha decretato il successo tra i copiloti di Maicol Rossi e di Giulia Serafini tra le "ladies" del volante

sabato, 23 dicembre 2017, 11:12

L’accordo portato a termine dal team manager Cristian Fanini è stato siglato tra Fuji Europe per mezzo del suo GM, Armin Von Hoogstraten e la compagnia elvetica Titan Bikes GMBH (del Dr Anton Schnetzer e del suo partner Christian Reinhart) distributrice del marchio americano in Svizzera

sabato, 23 dicembre 2017, 08:36

Ultima partita dell'anno per la Geonova di Piazza sul parquet del Palafilarete di Firenze, l'avversario è l'Olimpia Legnaia, squadra che si trova al momento in ottava posizione a dieci punti, con cinque vittorie e sei sconfitte

venerdì, 22 dicembre 2017, 09:19

Mercoledì sera i rappresentanti del mondo politico locale, del mondo dell'imprenditoria e naturalmente il Main Sponsor Francesco Giusti, titolare della Geonova Srl, insieme ad altri sponsor, si sono ritrovati con la dirigenza del Cmb per una conviviale cena al ristorante il Mecenate di via del Fosso