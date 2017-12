Sport



Napoli vince e convince, Gesam si lecca le ferite

domenica, 24 dicembre 2017, 10:00

Gesam Gas & Luce Lucca – Dike Saces Napoli 47-69

Parziali (16-25; 10-13; 4-18; 17-13)



Gesam Gas & Luce Lucca: Nottolini ne, Melchiori, Battisodo 2, Striulli 8, Tognalini 5, Drammeh 8, Roberts 16, Crippa 3, Brunetti, Salvestrini ne, Nicolodi, Udodenko 5. All. Barbiero

Dike Saces Napoli: Di Battista ne, Cinili 10, Pastore 5, Carta 5, Diene 2, Harmon 16, Dacic ne, Gemelos 4, Dolson 27, De Cassan. All. Molino

Panettone amaro per la Gesam Gas & Luce che subisce una pesante sconfitta casalinga contro la Dike Saces Napoli.Serata storta al tiro per le ragazze di coach Barbiero che non riescono mai ad entrare in ritmo partita e sprofondano sotto i colpi di Harmon (16+13) e Dolson (27+9).



Primo quarto difficile per la Gesam Gas & Luce che regge l'urto di Napoli fino al 16-14 per le biancorosse, poi col capitano Crippa costretto in panchina con 2 falli le ospiti guidate da una Harmon in versione più altruistica del solito piazzano un break di 11-0 che vale il 16-25 di fine quarto.Lucca parte meglio nel secondo quarto e grazie ad un parziale di 6-0 si riporta sotto di 3 lunghezze sul 22-25, ma è ancora Napoli ad avere il pallino del gioco e sull'asse Harmon-Dolson le partenopee ritrovano equilibrio e punti facili.Al minuto 15.54 arriva anche il tecnico alla panchina lucchese dopo un fallo sanzionato a Roberts (il terzo) che estromette l'americana dal parquet per il resto del quarto. Un'assenza pesante perché fino a quel momento Roberts pareva essere l'unica a scombinare i piani difensivi di coach Molino. L'inerzia è napoletana lo dice anche il tabellone che recita 26-38 a metà partita.



Se il primo tempo è stato complesso per le campionesse di Italia il secondo è addirittura irreale, le ragazze di coach Barbiero giocano un terzo quarto da incubo con solo 4 punti segnati contro i 18 della Dike. Dolson domina sotto le plance, finirà con 27 punti e la sensazione che sarebbe stato difficile per la Gesam Gas & Luce anche se le biancorosse avessero giocato una partita migliore al tiro. Si va agli ultimi 10 minuti sul 30-56. Il quarto quarto diventa ben presto una passerella per la Dike che tocca anche il +33 (30-63) prima che le lucchesi possano trovare un piccolo moto di orgoglio in una serata iniziata male e finita peggio. Alla sirena è 47-69.



A fine partita è amareggiato coach Barbiero che rende merito alla prestazione di Napoli "Sapevamo che loro stavano giocando bene, hanno costruito un bel roster e stasera lo hanno dimostrato.La mia squadra ha sbagliato atteggiamento, ho visto poca energia in campo e quando i valori sono alti come quelli di Napoli non puoi permettertelo. Alla squadra avevo già manifestato le mie preoccupazioni per un calo di intensità che si era notato anche a Battipaglia. Pensavo di averle spronate e preparate per avere un approccio e un'intensità diversa stasera, ma evidentemente non è stato così. Per loro ha parlato il campo, è brutto perdere di 20 punti in casa senza giocare".