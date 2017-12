Sport



Ottimo debutto per Massoni, mentre perde la Morotti, stop anche per De Rosa. Ademaj vince

martedì, 26 dicembre 2017, 10:11

Ultimo fine settimana di impegni per la Pugilistica Lucchese che chiude cosi la sua lunghissima stagione 2017 con centodieci incontri disputati in ogni angolo della Penisola ma anche all’estero .

Venerdì 22 presso il Palapoggetti di Cecina erano previsti due attesi debutti per due pugili lucchesi : Martina Morotti dopo la positiva esperienza maturata in due stagioni nella light boxe culminata con la vittoria del titolo tricolore in questa stagione (dopo l’argento del 2016) ha disputato il suo primo incontro ufficiale nel pugilato a contatto pieno. Per la categoria dei 54 kg junior è stata però sconfitta dalla cecinese Alice Perini (Uppercut Cecina ) , una sconfitta maturata nella terza ripresa dove l’atleta lucchese ha subito un conteggio in piedi e successivamente per riportare il match dalla sua parte ha attaccato a viso aperto esponendosi alle repliche dell’avversaria , il match ancora in equilibrio fino ad allora (una ripresa per parte) andava cosi all’atleta di casa. Morotti ha comunque destato ottime impressioni tenuto conto che nella prima ripresa l’emozione la aveva praticamente bloccata.

Mauro Massoni anche lui seguito dal tecnico Massimo Giuliano ha debuttato nei 69 kg senior (pugile per passione di 35 anni nella vita è uno stimato musicista che gestisce uno studio musicale in centro città) , avversario Cataldo Miraglia della Old School Piombino: ne è uscito fuori un bel match a ritmo sostenuto con rapidi capovolgimenti di fronte dove Massoni ha messo in mostra anche carattere e buona preparazione fisica. Il verdetto di parità ha sancito quindi un match sostanzialmente equilibrato quindi debutto più che positivo .

Nella stessa sera a Bagnolo di Montemurlo (Prato) è salito sul ring anche Ivan De Rosa sempre per la categoria dei 69 kg senior , match in salita ed il pugile lucchese è stato fermato a metà della seconda ripresa dopo aver subito un destro in una fase in cui i due pugili stavano scambiando. Per De Rosa uno stop a cui seguirà un periodo di riposo cosi come impone il regolamento.

Sabato 23 a Firenze presso la sede storica dei Calcianti di parte Rossa (quartiere Isolotto) il pugile Marvin Ademaj, che si allena a San Giuliano Terme, ma combatte con la Pugilistica Lucchese, ha affrontato e battuto ai punti il pugile di casa Jacopo Fashandi (Calcio storico parte Rossa) cogliendo un importante e prestigiosa vittoria contro un avversario assai più esperto. Con questa vittoria la Pugilistica Lucchese ha chiuso la stagione 2017. Si riprenderà l’attività nel mese di febbraio.