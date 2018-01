Sport



Atletica Virtus, al via il progetto Team Road

martedì, 2 gennaio 2018, 10:18

La Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca è da sempre un mosaico vario e colorato che, da quest’anno, vanta un ulteriore tassello. Stiamo parlando del team Corsa su strada che, grazie ad un sostanziale lavoro di riorganizzazione svolto nel corso del 2017 dall’atleta e responsabile Daniele Del Nista, riunirà a partire dal prossimo anno tutti i singoli atleti della società che individualmente già praticavano questa specialità.



“L’obbiettivo di questa operazione – spiega Del Nista – è di rendere più varia l’offerta sportiva della società, formando un gruppo specifico per una disciplina, la corsa su strada, un po’ più varia ed informale delle classiche corse su pista. Per noi, inoltre, è anche una occasione per stringere ulteriormente i nostri legami col territorio, che offre cornici straordinariamente suggestive in cui svolgere le nostre attività sportive”.



Traguardi già parzialmente centrati dal momento che, solo durante la fase organizzativa, molti atleti della lucchesia hanno manifestato interesse per l’iniziativa andando ad avviare le pratiche necessarie per il tesseramento per la stagione 2018. Tra i nuovi arrivi infatti leggiamo nomi come Paolo Meossi e Samuele Fanucchi, entrambi classe ’87 e veterani del triathlon, Simone Orsucci, ex-ciclista che già durante l’anno in corso ha partecipato alle attività della Virtus, Fabio Pizzo, un giovane atleta che, uscendo da un intervento chirurgico, potrà tornare a competere solamente tra qualche mese, Filippo Ceccarelli, che vanta una partecipazione alla maratona di Valencia con un ottimo 2h42m, e Francesco Giannotti, una vecchia conoscenza della Virtus che ha deciso di tornare in corsa dopo alcuni anni di pausa. Menzione a parte merita Walter Fauci, unico non lucchese del team, mezzofondista di talento giunto alla Virtus durante la recente campagna acquisti che parteciperà al team in formazione. Innesti importanti che, a partire dal primo gennaio, porteranno il gruppo a contare circa 15 membri, il cui duro lavoro e dedizione senza dubbio condurranno i colori sociali della Virtus Lucca verso traguardi (reali e metaforici) sempre più ambiziosi.