Teatro del Giglio



Ecco il menù per il Capodanno al Teatro del Giglio, a cura di Lazzaroni Catering

sabato, 30 dicembre 2017, 19:12

Saranno davvero tante le suggestioni culinarie che accompagneranno la serata di domani - 31 dicembre - al Teatro del Giglio di Lucca, in occasione del gran Veglione di Capodanno organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival. Il concerto di gala "Opera e Cinema", infatti, verrà accompagnato e scandito, in ogni sua fase, dal prelibato banchetto messo a disposizione da Lazzaroni catering, icona a livello toscano e nazionale per quel che concerne il servizio di ristorazione di alta gamma.

Così, ecco un menù che assomiglia ad un viaggio tra le prelibatezze del territorio e non, perché musica e gusto si incontrino in un connubio perfetto, nella serata più lunga dell'anno.

Si inizia alle 20,45: ad aprire la serata un cocktail di benvenuto con spumanti, prosecco, punch di frutta, analcolici e, per corollario, finger food (insieme ai più tradizionali crostini, assortiti a pizzette, salatini e valdostane).

Il gran buffet partirà allo scoccare delle 23, subito dopo la prima parte di concerto. Ecco, su ogni piano del teatro, un'offerta enogastronomica invidiabile per qualità ed assortimento: prosciutto di Parma, bocconcini di salumi della Garfagnana, plateau di formaggi freschi e stagionati con confetture. E, ancora, pesci fumé serviti su tagliere (salmone, pesce spada, tonno) con crostoni, viteltonné con insalata russa, roast beef all'inglese e crespelle alla parigina. Immancabile poi il classico cotechino con lenticchie, nel solco della migliore tradizione. Il tutto accompagnato da vini bianchi e rossi Doc e da prosecco, oltre che dal caffè espresso e in samovar argento di fine pasto.

Allo scoccare della mezzanotte, inoltre via al brindisi con dolci (panettone e pandoro) con crema chantilly.

Lazzaroni è molto più di un catering: è un servizio di banqueting di altissima professionalità. Tra le opportunità offerte dall'azienda, ecco i migliori tovagliati e le cristallerie più pregiate, un team esperto e qualificato ed una cucina di alto livello. Gli chef di Lazzaroni, infatti, sono conosciuti a livello nazionale ed internazionale per l'alta qualità del loro lavoro.

I biglietti sono ridotti per i lucchesi ed i residenti nella Provincia di Lucca (oltre che per gli abbonati del Giglio, gli over 65 e gli under 25) e sono in vendita (con Menù dettagliato esposto) al Teatro del Giglio - 0583 465320 oppure infoline con prenotazione telefonica e ritiro il giorno 31 /12 dalle 16 al 340 8106042.