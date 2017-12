Teatro del Giglio



Teatro del Giglio, ancora pochissimi per il concerto di Capodanno

sabato, 30 dicembre 2017, 12:11

Per il tradizionale Concerto di Capodanno, appuntamento clou della quarta edizione dei Puccini Days e concerto di apertura del 2018 in programma al Teatro del Gigliolunedì 1 gennaio alle ore 17, sono ormai pochissimi i posti ancora disponibili alla biglietteria del teatro. Frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - cui quest’anno si aggiungono Associazione Musicale Lucchese, Photolux Festival, ISSM “L. Boccherini” e un’importante partnership con ACI Lucca -, la quarta edizione dei Lucca Puccini Days è realizzata con il sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, CCH-Tagetik e Unicoop Firenze, e vanta i prestigiosi patrocini di MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana e AGIS Toscana.

Il concerto vedrà impegnati il soprano Daria Masiero, una delle voci più importanti del panorama lirico mondiale e Dario Di Vietri, tenore che si è ritagliato un posto di primissimo piano tra i giovani tenori pucciniani, a interpretare arie e duetti dalle opere di Giacomo Puccini. Con loro, sul palcoscenico del teatro, l’Orchestra Filarmonica Pucciniana diretta dal Maestro Ethan Schmeisser, giovane e talentuosissima bacchetta oggi alla guida dell’Israeli Opera di Tel Aviv.

Il programma del concerto prenderà il via con il Preludio sinfonico, cui seguiranno arie e duetti da Manon Lescaut (Donna non vidi mai; In quelle trine morbide; Sola… perduta… abbandonata), Tosca (Recondita armonia; Mario, Mario, Mario!...son qui; Vissi d’arte; E lucevan le stelle), Madama Butterfly (Viene la sera… Bimba dagli occhi pieni di malia; Un bel dì vedremo), l’Intermezzo di Manon Lescaut, il Preludio da Le Villi e, per concludere, il Nessun dorma da Turandot. Per gli ultimi posti disponibili, rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – email biglietteria@teatrodelgiglio.it).

Alle ore 12 di lunedì 1 gennaio, al Teatro Politeama di Viareggio, si terrà il Concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Viareggio. Diretti dal Maestro Carlo Bernini alla guida dell’Orchestra del Festival Puccini, si esibiranno Silvia Pantani (soprano) e Marco Mustaro (tenore). L’evento è reso possibile grazie al supporto logistico della Fondazione Festival Pucciniano e al contributo di Pirani Group, e delle attività del Parco Commerciale Burlamacca (Conad, Euronics, Mc Donald’s). Ingresso libero fino a esaurimento posti; per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 0584.359322.