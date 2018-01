Station Tango, la quintessenza del tango argentino in scena al Teatro del Giglio

Altri articoli in Teatro del Giglio

martedì, 2 gennaio 2018, 13:53

Applausi scroscianti, standing ovation e pubblico in festa, per tutta la sera: il Capodanno al Teatro del Giglio - con la serata "Opera e Cinema" organizzata dal Puccini e la sua Lucca Festival - mette in archivio l'ennesimo grande successo della manifestazione presieduta e diretta da Andrea Colombini

martedì, 2 gennaio 2018, 12:08

Grandissimo successo ieri – lunedì 1 gennaio – al Teatro del Giglio, per il tradizionale appuntamento musicale di inizio d’anno: il Concerto di Capodanno, evento clou della quarta edizione dei Puccini Days, ha infatti registrato il “tutto esaurito” in ogni ordine di posti, ed è stato salutato da lunghi applausi...

sabato, 30 dicembre 2017, 19:12

Saranno davvero tante le suggestioni culinarie che accompagneranno la serata di domani - 31 dicembre - al Teatro del Giglio di Lucca, in occasione del gran Veglione di Capodanno organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival

sabato, 30 dicembre 2017, 12:11

Per il tradizionale Concerto di Capodanno, appuntamento clou della quarta edizione dei Puccini Days e concerto di apertura del 2018 in programma al Teatro del Gigliolunedì 1 gennaio alle ore 17, sono ormai pochissimi i posti ancora disponibili alla biglietteria del teatro

venerdì, 29 dicembre 2017, 17:26

Il giorno di Capodanno si avvicina a grandi passi e monta parallelamente l'attesa per il Gran Veglione organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival, al Teatro del Giglio di Lucca. Restano ancora pochi posti disponibili

giovedì, 28 dicembre 2017, 16:11

Restano ancora pochi posti disponibili per una serata che si preannuncia da tutto esaurito. Nel frattempo, sta per partire il tour italiano dell'Orchestra Filarmonica di Lucca: avrà il suo culmine proprio al Giglio e ogni tappa verrà dedicata alla memoria di Simonetta Puccini, recentemente scomparsa