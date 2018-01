A.S. Lucchese



Alessandro De Vena alla Casertana

venerdì, 12 gennaio 2018, 19:34

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Alessandro De Vena alla Casertana F.C., squadra militante nel girone C di Serie C. La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la serietà dimostrati, augurandogli le meritate soddisfazioni professionali