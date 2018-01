Antonio Magli ceduto all'Alma Juventus Fano

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 9 gennaio 2018, 12:54

La A.S.Lucchese Libertas affronterà il Carpi F.C., compagine militante nel campionato di Serie B, in una gara amichevole che si disputerà sabato 13 gennaio alle 14.30 presso lo stadio Porta Elisa. La partita si giocherà a porte chiuse

martedì, 9 gennaio 2018, 09:01

Lucca United si appella al portafoglio dei soci e dei tifosi per poter continuare la sua presenza nell'azionariato della squadra di calcio locale. La Lucchese Libertas 1905 sta infatti procedendo a un'operazione di ripianamento e di ricapitalizzazione, e Lucca United dovrà contribuirvi economicamente se non vuole perdere la propria quota...

martedì, 9 gennaio 2018, 00:01

Vendere la società al miglior offerente, cordata di imprenditori lucchesi organizzata dal comune di Lucca, ipotesi Giorgio La Cava. Sarebbero queste le possibilità in campo per il futuro della Lucchese, almeno a quanto è emerso dalla riunione dei soci di Lucca United che si è svolta lunedì 8 gennaio presso...

domenica, 7 gennaio 2018, 20:08

La A.S. Lucchese Libertas fa sapere che la società rossonera invierà nei prossimi giorni al Comune di Lucca, come previsto, i documenti necessari e richiesti per aumentare la compagine societaria attraverso l'ingresso di nuovi soci o di eventuali imprenditori che vorranno effettuare sponsorizzazioni

sabato, 30 dicembre 2017, 18:36

Il 2017 della Lucchese si conclude con una pesante sconfitta, la quarta negli ultimi cinque match, nello scontro salvezza di Pontedera, con i locali che si impongono alla tripletta di un super Pesenti, prima punta veramente in grado di spostare gli equilibri in questa categoria

venerdì, 29 dicembre 2017, 15:17

Partita importantissima in chiave salvezza per i rossoneri, che affronteranno domani nel derby il Pontedera fuori casa. Ancora una volta Giovanni Lopez non potrà contare sulla totalità della rosa visti gli infortuni, le squalifiche e gli acciacchi di alcuni giocatori