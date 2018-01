A.S. Lucchese



Bini attacca l'arbitro: "Noi danneggiati"

martedì, 23 gennaio 2018, 00:33

L’amministratore unico della Lucchese, Carlo Bini, inveisce contro il direttore di gara. Una dichiarazione secca e senza tanti fronzoli, quasi uno sfogo dell’amministratore della Pantera, che non sta vivendo certo il suo miglior momento nella società rossonera.

“Mi sento offeso, perché qui si offende una città e una storia – ha commentato Carlo Bini. - Questo arbitro ha fatto 1200 chilometri per prenderci per il culo, partendo prevenuto perché, come ha detto Lopez, ci sono state molte punizioni e falli laterali invertiti e sull’episodio del rigore aveva già il fischietto in bocca prima ancora che la palla toccasse la mano. Sullo stesso metro di giudizio a noi spettavano almeno tre rigori”.

“Noi siamo una società seria – ha continuato - che sta cercando di salvarsi e di uscire da una brutta situazione e questi episodi mi fanno veramente pensare che sta piovendo sul bagnato. Siamo stati trattati in una maniera vergognosa, a me non interessa se verrò squalificato, ma voglio dire che questo signore non merita di arbitrare in Serie C. Noi abbiamo subito un torto come società, come città, come tifo e come squadra”.

N. V.