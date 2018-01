Dal Piacenza arriva in prestito il difensore Davide Bertoncini

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 18 gennaio 2018, 10:29

La A.S. Lucchese Libertas comunica di aver ceduto in prestito temporaneo, fino al 30 giugno 2018, il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Cardore all'Arzachena Calcio, squadra militante nel girone A di Serie C

mercoledì, 17 gennaio 2018, 17:07

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Livorno, in programma lunedì 22 gennaio alle 20.45, è attiva sul circuito Go2. Per l'occasione è stata indetta la 'giornata rossonera' e non saranno pertanto validi gli abbonamenti stagionali

mercoledì, 17 gennaio 2018, 16:28

Dopo le tre settimane di pausa lunedì sera, calcio di inizio alle ore 20:45 e con diretta su Rai Sport, il cammino della Lucchese riparte dalla sfida del Porta Elisa contro il Livorno, capolista incontrastata di questo girone A della Serie

mercoledì, 17 gennaio 2018, 15:31

Lucca United vuole ricordare a tutti coloro che non lo hanno ancora fatto, di attivarsi per portare il proprio contributo; i soci di Lucca United mediante il pagamento della quota annuale 2018 o di anni precedenti (se non ancora versata) e tutti i tifosi rossoneri associandosi a Lucca United o...

lunedì, 15 gennaio 2018, 14:05

Cresciuto calcisticamente nell'Empoli, con cui ha totalizzato dodici presenze nel campionato cadetto, l'attaccante ha poi vestito le maglie di Latina e Sudtirol, prima di approdare al Tuttocuoio nel luglio del 2015. Con la compagine toscana ha segnato ben sedici reti nelle ultime due stagioni, che gli sono valse, in estate,...

venerdì, 12 gennaio 2018, 19:34

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Alessandro De Vena alla Casertana F.C., squadra militante nel girone C di Serie C