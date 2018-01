A.S. Lucchese



Filippo Mugelli vestirà la maglia rossonera

venerdì, 26 gennaio 2018, 18:06

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito in prestito, fino al 30 giugno 2018, il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Mugelli, centrocampista offensivo in arrivo dall'U.S. Gavorrano.

Mugelli, di proprietà del Carpi F.C., ha vestito la maglia dello Scandicci in Serie D, prima di esordire tra i professionisti in questa stagione proprio con il Gavorrano.