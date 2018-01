A.S. Lucchese



La Lucchese 'apre' al Comune e ai nuovi eventuali imprenditori lucchesi

domenica, 7 gennaio 2018, 20:08

La A.S. Lucchese Libertas informa ufficialmente che la società rossonera invierà nei prossimi giorni al Comune di Lucca, come previsto, i documenti necessari e richiesti per aumentare la compagine societaria attraverso l'ingresso di nuovi soci o di eventuali imprenditori che vorranno effettuare sponsorizzazioni.

Riguardo alle recenti e continue illazioni mediatiche, la A.S. Lucchese Libertas si dissocia nuovamente dalle voci riguardanti nuovi/vecchi acquirenti e comunica che questi, compresi eventuali imprenditori lucchesi, tratteranno, nel caso, direttamente con la società, senza alcun ausilio di intermediari o prestanome.

In risposta ad alcuni articoli apparsi su quotidiani locali, la società sottolinea inoltre che lo Stadio Porta Elisa ha ospitato in questi ultimi giorni la prima edizione del torneo 'Giovani Pantere' e gli uffici della sede, visto lo stop dell'attività tecnica e l'assenza di imminenti scadenze federali, sono rimasti chiusi solo per quattro giorni lavorativi e la totalità dello staff è rimasto comunque operativo e a disposizione di tutti gli addetti ai lavori per qualunque operazione interna e di calciomercato. Si richiede pertanto alla stampa una maggiore collaborazione e precisione, evitando di attaccare società e squadra, con il solo risultato di disorientare e creare malumore nella tifoseria rossonera.

Si conferma e si ribadisce, infine, che il riferimento per il calciomercato della A.S. Lucchese Libertas è il direttore sportivo Antonio Obbedio (nella foto) ed ogni decisione e programma riguardo all'acquisto/cessione di giocatori e gestione dei tesserati, spetta, previa approvazione della società, esclusivamente a lui. Ogni dichiarazione pervenuta alla stampa da altri soggetti o società, riguardo il calciomercato rossonero, è pertanto da considerarsi falsa e non attendibile.