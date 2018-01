A.S. Lucchese



Lopez suona la carica in vista del derby contro il Livorno

sabato, 20 gennaio 2018, 16:55

di nico venturi

.

“Il mercato mi ha messo a disposizione, per adesso, tre nuovi elementi, che però come spesso succede non sono pronti – commenta il tecnico rossonero. - Shekiladze l'ultima partita che ha fatto risale a maggio dello scorso anno, quindi stentava già a fare i giri di campo e sicuramente non partirà titolare, così come Russu e l'altro ragazzo che abbiamo preso, che ho avuto modo di vederli solamente in due allenament. Quindi assolutamente non sono pronti per adesso, però sono ragazzi che hanno voglia, talento e vengono da situazioni non facili e quindi questa è sicuramente la piazza giusta per potersi riscattare e l’ambiente giusto per poter lavorare al meglio e tornare in campo a fare risultati positivi, anche personali”.

“Credo che al mercato – continua Lopez - noi non possiamo chiedere più di tanto, manca ancora, secondo me, qualche pezzo, ma vedremo se di qui alla fine della finestra di riparazione Antonio Obbedio riuscirà a mettermi a disposizione anche altri giocatori. Se ci sono voci che qualcuno vuoi andare via? Non lo so, non ne ho idea, però io ho sempre detto che chi vuole andare, chi non se la sente di rimanere, può tranquillamente farlo e accettare le offerte che gli vengono fatte, anche perché se si rimane qui si rimane con la testa, perché se si fanno le cose senza credere nel progetto noi si retrocede. Siccome nessuno di noi vuole retrocedere – commenta ancora il mister - e neanche passare per i play-off, anzi vorremmo c'entrare obiettivi più importanti e provare a fare un piccolo miracolo anche quest'anno, chi rimane deve rimanere con la consapevolezza di quello che fa, con l'amore e la voglia di lottare per questa maglia”.

Dopo il commento sul mercato rossonero, Giovanni Lopez ha parlato del match contro il Livorno. “Per quanto riguarda i nostri diretti avversari non c’è da dire molto, sono la capolista, ma il Livorno questa volta affronterà una Lucchese diversa rispetto a quella dell'andata – spiega il tecnico rossonero. – Questa volta abbiamo a disposizione Cecchini, Damiani, non ci sarà purtroppo Fanucchi, come all'andata, ma abbiamo Merlonghi. Diciamo che affronteranno una Lucchesi diversa, che torna da una sosta che le ha fatto sicuramente bene. I ragazzi si sono allenati In maniera spettacolare, con un atteggiamento diverso rispetto a quello delle ultime partite e vorrei dire che il calo di rendimento degli ultimi incontri dell'anno, è stato dovuto anche a un calo mentale che non è stato volontario da parte dei ragazzi, ma si è verificato a causa di tutte le vicissitudini che ci sono state”.

“Adesso i ragazzi hanno capito com'è la situazione, gliel'ho spiegata, ne abbiamo parlato molto, e infatti si sono allenati con un atteggiamento diverso e sono sicuro che lunedì scenderanno in campo con la voglia di provare a giocarsela – conclude il tecnico. - Anche perché il Livorno è una squadra molto forte, questa partita sulla carta si potrebbe anche non giocare, invece a me piace giocare questi match. Noi siamo abituati a fare dei piccoli miracoli e vorrei fare un piccolo miracolo anche questa volta, loro sicuramente sono la squadra più forte del campionato, ma noi non dobbiamo avere paura, perché con la paura poi le altre squadre ti mettono sotto e noi se non giochiamo con la mentalità giusta e con la voglia di vincere, siamo una squadra terribilmente mediocre e questo non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo giocare come la Lucchese sa fare, magari perderemo, ma dobbiamo perdere come noi sappiamo fare, cioè a testa alta dando tutto per questa maglia è sempre giocando il nostro calcio”.