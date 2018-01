A.S. Lucchese



Lucca United teme ancora l'ipotesi Belardelli

martedì, 9 gennaio 2018, 00:01

di eliseo biancalana

Vendere la società al miglior offerente, cordata di imprenditori lucchesi organizzata dal comune di Lucca, ipotesi Giorgio La Cava. Sarebbero queste le possibilità in campo per il futuro della Lucchese, almeno a quanto è emerso dalla riunione dei soci di Lucca United che si è svolta lunedì 8 gennaio presso il museo Rossonero.

La prima soluzione è quella più sgradita ai tifosi, perché vorrebbe dire aprire le porte all'ingresso dell'imprenditore Pietro Belardelli, verso il quale Lucca United ha ribadito il proprio veto. Sebbene l'amministratore unico della Lucchese, Carlo Bini, ha già pubblicamente escluso questa ipotesi, Stefano Galligani, presidente di Lucca United, teme che sia ancora nel novero delle possibilità. "Abbiamo vinto una battaglia e non la guerra" ha detto il presidente ricordando il ruolo svolto da Lucca United nel far naufragare il preliminare di vendita della Lucchese agli avvocati pisani. Galligani ha inoltre riportato di essere stato chiamato da uno degli avvocati che aveva condotto la trattativa recentemente fallita, che gli avrebbe confermato l'interesse di Belardelli per la Lucchese. A detta del legale l'imprenditore si sarebbe però avvicinato dopo che è fallita l'ipotesi prevista dal preliminare.

C'è poi la strada a cui sta lavorando il comune di Lucca e in particolare l'assessore Celestino Marchini. Agli imprenditori chiamati a raccolta dall'amministrazione sarebbero state prospettate tre diverse ipotesi: una minimalista che si limiterebbe a un investimento minimo per garantire la presenza della società in Lega Pro; una seconda che potrebbe dare la speranza di arrivare ai play-off; la terza più ambiziosa che punterebbe alla serie B. Mercoledì sera ci dovrebbe essere un incontro imprenditori-comune, con il secondo che vorrebbe una risposta nei successivi due giorni. Sembra che per attrarre gli imprenditori locali palazzo Orsetti avrebbe messo sul piatto diverse ipotesi, tra cui una concessione dello stadio a lunga durata, l'azzeramento del canone, un parcheggio interrato, l'uso di un impianto sportivo a Saltocchio per la squadra femminile, e altro. "Il comune si sta impegnando al meglio delle possibilità" ha garantito Moreno Micheloni. Un'alternativa potrebbe essere l'imprenditore Giorgio La Cava, su cui sono stati espressi giudizi lusinghieri nel corso dell'assemblea.

Il futuro della società è comunque nelle mani di Lucchese Partecipazioni. Ma proprio contro la società che detiene la maggioranza della squadra di calcio locale va crescendo l'insofferenza di una parte della tifoseria, specie della curva sud. "Questa gente non la vogliamo più" ha detto un tifoso con riferimento all'amministratore Carlo Bini e ai diversi soci di Lucchese Partecipazioni.