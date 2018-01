A.S. Lucchese



Lucca United lancia un appello ai Lucchesi nel Mondo

sabato, 20 gennaio 2018, 15:08

di nico venturi

Lucca United non molla e vuole rimanere dentro la società per salvaguardare gli interessi dei tifosi e dei colori rossoneri. Il ripianamento dei debiti però incombe, e il 25 gennaio, a meno di dilazioni, i ‘guardiani della fede rossonera’ dovranno arrivare alla cifra di 36 mila euro per coprire la loro parte di quota, che ammonta, è bene ricordarlo, al 10 per cento. Per adesso sono stati raccolti circa 16mila euro, tra donazioni esterne, quote dei soci, sponsorizzazioni e pubblicità, ma mancano ancora molti soldi per arrivare all’obiettivo, Lucca United ha deciso quindi di far appello anche chi, pur non essendo più a Lucca, ha a cuore le sorti della squadra rossonera, incrementando la collaborazione con l’associazione “Lucchesi nel mondo”.

Stefano Galligani, presidente di Lucca United, ha ringraziato per l’appoggio l’associazione, e mandato un appello a tutti i lucchesi sparsi per il globo. “Siamo grati all’associazione lucchesi nel mondo perché ci sono sempre stati vicini sin dalla nostra costituzione. Nel 2012, infatti, presentammo il nostro progetto in un redazionale in doppia lingua scritto proprio sul loro periodico. I lucchesi sparsi nel mondo sono molto vicini alla Lucchese, forse più di quelli che potrebbero viverla 365 giorni all’anno, e con loro ci siamo presi l’impegno di aggiornarli su tutto quello che succede e ruota attorno alla società rossonera – ha spiegato Galligani. - La verità è che non lo abbiamo mai fatto in maniera continua, ed è stata una nostra mancanza, e fino ad oggi non avevamo mai realizzato una partnership con loro. Questo incontro rappresenta la ripresa di quel dialogo, per riavvicinarci ai tanti concittadini nel mondo e far capire l’importanza del nostro progetto e della nostra figura di ‘guardiani della fede’. La nostra presenza in società ha permesso, nei tempi recenti, di scongiurare una reale minaccia per la Lucchese, ed è quello che vogliamo continuare a fare, ma per svolgere questo ruolo di guardiani, dobbiamo restare in società”.

“Non so quanti lucchesi riusciremo a raggiungere con questo comunicato nell’immediato, ma speriamo che nel breve-medio termine tanti lucchesi sparsi in altri paesi possano stare vicini alla Lucchese e a noi, per aiutarci nel nostro progetto – ha proseguito il presidente Galligani. – Casalinghe, pensionati e anche disoccupati, hanno dato il loro contributo in condizioni economiche non proprio rosee, e anche i 100 euro sono molti per loro. Le risposte sono state incoraggianti, ci sono pervenute tante donazioni liberali, ma vorremmo poter avere del tempo in più”.

Proprio riguardo alle tempistiche, Moreno Micheloni, vice-presidente di Lucca United, ha spiegato il suo punto di vista. “Abbiamo chiesto una dilazione, e a mio parere non ci dovrebbero essere problemi all’accettazione della nostra richiesta perché, visto che siamo una società di tifosi, l’interesse primario dei soci dovrebbe essere quello di mantenere Lucca United all’interno della Lucchese, se così non sarà, forse, bisognerà indagare sui motivi – ha spiegato Micheloni. – Ringraziamo infine l’associazione che ha già inoltrato a tutti i lucchesi nel mondo, in occasione dei 50 anni di anniversario, per ricordargli la nostra mission e le modalità di pagamento della quota per sostenere il nostro progetto.

L’associazione lucchesi nel mondo vanta 8.500 famiglie abbonate al loro giornale, ma come ha spiegato Ilaria Del Bianco, i tempi il lavoro da fare è tanto e non si può fare una previsione di quanti risponderanno all’appello e avere la dilazione sarebbe importante perché ci sono dei tempi tecnici di pubblicazione. “Noi abbiamo mandato la lettera ai nostri presidenti nel mondo che poi dovranno reindirizzarla. Il rapporto è molto forte tra cittadinanza lucchese e la squadra di calcio, nata nel 1905 proprio nel periodo di migrazione della popolazione di Lucca. Nel 1968, quando si iniziò a stampare il giornale per i lucchesi residenti all’estero, la parte riferita ai rossoneri era quella più richiesta e seguita”.

Carissimi Lucchesi nel Mondo,

Ci presentiamo, “Lucca United” è il nome della cooperativa di tifosi rossoneri che nell’anno 2011 ha dato vita al progetto di Azionariato Popolare Lucchese e che ad oggi detiene la quota del 10% del capitale sociale della squadra di calcio della nostra Città, la gloriosa Lucchese Libertas 1905.

Il progetto dell'Azionariato Popolare Lucchese nasce essenzialmente dopo i due fallimenti sportivi del 2008 e del 2011, per sostenere la nostra squadra di calcio e per difenderla da imprenditori e speculatori che intendono usare la squadra solo per propri fini personali a discapito di una normale e sana gestione sportiva, in modo pertanto contrario all'interesse e alla passione di migliaia di sostenitori.

L'Azionariato Popolare Lucchese non è altro che una capillare diffusione della proprietà delle quote della Lucchese Libertas 1905 che anziché essere posseduta da un numero limitato di soci, restano invece in mano ad un numero elevato di soggetti consentendo, con l'acquisizione di quote del pacchetto societario, il diritto di partecipazione al consiglio direttivo della Società.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della partecipazione alla vita societaria, nel 2011 fu costituita con atto notarile Lucca United Società Cooperativa con una base iniziale di oltre 400 sottoscrittori e per meglio comprendere cosa sia Lucca United, di seguito elenchiamo i principali avvenimenti che, dalla nascita ad oggi, hanno caratterizzato la vita della cooperativa.

Luglio 2012 – Lucca United acquisisce presso il Tribunale di Lucca lo storico marchio “Lucchese Libertas 1905” e ne diviene esclusiva proprietaria in nome e per conto di tutta la Città';

Dicembre 2012 : Lucca United stipula la convenzione con il Comune di Lucca per l’uso dei locali posti sotto la Curva Ovest;

Giugno 2013 : Lucca United concede in comodato d’uso gratuito all’attuale società lo storico marchio affinché la squadra rossonera possa tornare ad utilizzare la denominazione AS LUCCHESE LIBERTAS 1905;

Marzo-ottobre 2013 : Lucca United ristruttura completamente i locali posti sotto la Curva Ovest ed allestisce il Museo della Storia Rossonera;

Ottobre 2013 : Lucca United inaugura la sede ed il museo della storia rossonera e grazie al contributo di alcuni soci riporta alla luce lo storico labaro rossonero;

Aprile 2014: Lucca United, in nome e per conto della Città, si riappropria della Coppa Italia di serie C vinta a Palermo nel 1990 “misteriosamente” trafugata in occasione dell’ultimo fallimento;

Giugno 2014 : Lucca United organizza la festa promozione sotto la Curva Ovest alla quale partecipano oltre 500 persone e consegna a tutta la squadra ed allo staff tecnico il premio promozione così come promesso nel mese di Gennaio 2014;

Ottobre 2014 : Lucca United ottiene l’uso esclusivo dei locali posti sotto la Curva Ovest, sede del museo rossonero, sino alla stagione calcistica 2021-2022 nel contesto della convenzione stipulata tra il Comune di Lucca e la società AS Lucchese Libertas 1905;

Novembre 2014 : Lucca United contribuisce fattivamente alla realizzazione della nuova struttura per i disabili presso lo stadio Porta Elisa grazie all’impegno economico di uno dei propri soci;

Maggio 2015 : Lucca United contribuisce all’organizzazione della festa per i 110 anni della società rossonera;

Giugno 2015 : Lucca United acquisisce la quota dell’1% del capitale sociale della AS Lucchese Libertas 1905;

Gennaio 2017 : Lucca United acquisisce la quota del 10% del capitale sociale della AS Lucchese Libertas 1905;

Dicembre 2017 : Lucca United organizzazione un’assemblea di tutti i tifosi rossoneri a seguito della quale viene di fatto impedita l’acquisizione della Lucchese Libertas 1905 da parte di un imprenditore protagonista in passato di numerosi fallimenti sportivi.

Quanto sopra è solo un breve e sintetico riepilogo di alcune delle concrete iniziative portate avanti da Lucca United e realizzate nel nome della Lucchese e dei tifosi rossoneri, alle quali vanno aggiunti anche tutti i moltissimi eventi che si sono svolti presso la sede-museo dal momento della sua apertura e le varie iniziative attuate molto spesso con scopi di solidarietà sociale.

Ad oggi la nostra cooperativa si trova nella necessità di procedere ad una difficile ricapitalizzazione entro il prossimo 26 Gennaio, la crescente crisi economica ha ridotto la base societaria che, contestualmente al ripianamento delle perdite di esercizio, costringono Lucca United ad uno sforzo economico senza precedenti.

Qualora dovessimo fallire l'obiettivo, dopo tanti sforzi e dopo tanti risultati raggiunti, sarebbe una sconfitta per tutta la nostra comunità ed è per questo che oggi siamo a chiedere la vostra collaborazione e attenzione.

Chiediamo a Voi “Lucchesi nel Mondo” una prova d'orgoglio per mantenere vivo quel senso di appartenenza alle proprie origini in un momento ancora difficile per l'economia italiana, un aiuto prezioso per sostenere la nostra attività' e raggiungere il nostro obiettivo che è quello di mantenere in vita la squadra di calcio che rappresenta in Italia e nel mondo la Città di Lucca.

Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione prestataci e per l’eventuale contributo che vorrete inviarci, di seguito trasmettiamo le informazioni necessarie per poterci sostenere.

1) Associarsi a Lucca United visitando il nostro sito internet www.luccaunited.com, scaricando il modulo di adesione per poi inviarlo compilato e sottoscritto all’indirizzo di posta elettronica info@luccaunited.com (dopo aver scelto quale “pack” sottoscrivere); infine procedere al versamento della quota di adesione mediante bonifico bancario indicando nella causale “socio Lucca United” ed il proprio “nome e cognome”.

2) Procedere ad una “donazione liberale” a Lucca United (non collegata alla domanda di adesione) sempre con versamento mediante bonifico bancario indicando nella causale “donazione liberale” ed il proprio “nome e cognome”.

La scadenza per effettuare i bonifici è il giorno 25 gennaio 2018



Le coordinate bancarie per poter effettuare i versamenti sono le seguenti

IBAN : IT70 R 05304 13701 000000002093 - BIC : BAPPIT22



Direttivo Lucca United