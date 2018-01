A.S. Lucchese



Lucchese, a Lucca United servono 36 mila euro: appello ai tifosi

martedì, 9 gennaio 2018, 09:01

di eliseo biancalana

Lucca United si appella al portafoglio dei soci e dei tifosi per poter continuare la sua presenza nell'azionariato della squadra di calcio locale. La Lucchese Libertas 1905 sta infatti procedendo a un'operazione di ripianamento e di ricapitalizzazione, e Lucca United dovrà contribuirvi economicamente se non vuole perdere la propria quota all'interno della società.

"Vorremmo fare un appello a tutti i tifosi e a tutti coloro che si riconoscono nei nostri principi e nelle nostre attività" ha affermato a La Gazzetta il presidente di Lucca United, Stefano Galligani, a margine dell'assemblea dei soci che si è svolta lunedì 8 gennaio. "Come abbiamo detto questa sera – ha proseguito – saremo chiamati a ripianare alla fine del mese di gennaio per una cifra importante. Lo potremmo fare solo se i tifosi e i soci ci daranno una mano concreta. A stasera lanciamo un appello a rinnovare la quota o ad associarsi a Lucca United. Sarà l'unico modo che ci consentirà di essere presenti all'interno della società anche con una quota minima. Presenza che in questo momento ci sembra ancora più importante che mai".

Come ha ricordato in assemblea Galligani, non sarà la prima volta che Lucca United dovrà aprire il proprio portafoglio per un'operazione di ripianamento. A dicembre 2016 dovette versare 40mila euro per evitare penalizzazioni alla squadra. Nel 2017 ha dovuto portare la propria quota in società al 10 per cento. Adesso è chiamata a sborsare 36mila euro entro il 26 gennaio. In caso riesca reperire i soldi necessari, la quota passerà però all'1 per cento. "Il 10 non lo possiamo più sostenere" ha spiegato il presidente.

Per il futuro però Lucca United ambirebbe a poter mantenere la propria quota gratuitamente, a fronte del fatto che consente alla squadra di calcio di usare il marchio Lucchese Libertas 1905. Per questo probabilmente manderà una disdetta prima del 31 marzo alla società di calcio sull'uso del nome, per aprire una trattativa. Intanto però vanno raccolti i soldi per poter continuare a rimanere dentro la società, e per questo saranno messe in campo diverse iniziative.