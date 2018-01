Lucchese: dalla Juventus arriva in prestito il giovane Matteo Manfroni

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 10 gennaio 2018, 16:46

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto al F.C. Pro Vercelli il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Lucchesi, difensore centrale classe '99

mercoledì, 10 gennaio 2018, 13:11

Facendo seguito all'assemblea straordinaria che si è tenuta la sera di lunedì 8 gennaio, Lucca United dichiara che intende partecipare al ripianamento della perdita d'esercizio ed alla ricostituzione del capitale sociale della AS Lucchese Libertas 1905 srl, il tutto al fine di riuscire a mantenere all'interno della società una rappresentanza...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 09:04

Si comincia a fare sul serio con i quarti di finale della Social Pro League, il campionato social in collaborazione con i club di Serie C che mette in sfida le pagine Facebook delle squadre. La competizione vede protagonisti i tanti sostenitori delle diverse compagini che, tramite i propri voti,...

martedì, 9 gennaio 2018, 20:58

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Antonio Magli all'Alma Juventus Fano, squadra militante nel girone B di Serie C

martedì, 9 gennaio 2018, 12:54

La A.S.Lucchese Libertas affronterà il Carpi F.C., compagine militante nel campionato di Serie B, in una gara amichevole che si disputerà sabato 13 gennaio alle 14.30 presso lo stadio Porta Elisa. La partita si giocherà a porte chiuse

martedì, 9 gennaio 2018, 09:01

Lucca United si appella al portafoglio dei soci e dei tifosi per poter continuare la sua presenza nell'azionariato della squadra di calcio locale. La Lucchese Libertas 1905 sta infatti procedendo a un'operazione di ripianamento e di ricapitalizzazione, e Lucca United dovrà contribuirvi economicamente se non vuole perdere la propria quota...