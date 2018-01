A.S. Lucchese



Lucchese-Livorno, una rivalità ultracentenaria. Da Coppa a Salvi ecco gli eroi della Pantera

mercoledì, 17 gennaio 2018, 16:28

di michele masotti

Dopo le tre settimane di pausa lunedì sera, calcio di inizio alle ore 20:45 e con diretta su Rai Sport, il cammino della Lucchese riparte dalla sfida del Porta Elisa contro il Livorno, capolista incontrastata di questo girone A della Serie C. Si tratterà del derby numero 30 disputato nella città dell’arborato cerchio, per una rivalità che per i tifosi rossoneri è seconda soltanto a quella con il Pisa. Il bilancio dei 29 precedenti con l’As Livorno (nel primo decennio del secolo scorso la Lucchese si confrontò anche con la Virtus e con la Spes Livorno che poi si unirono nda) parla di 11 vittorie di marca rossonera, 13 pareggi e solo in cinque occasioni gli amaranto espugnarono il Porta Elisa e l’ultima delle quali, qui i supporters della Pantera sono legittimati dal fare tuti gli scongiuri del caso, il 31 ottobre 1976 con lo 0-1 siglato dall’autorete del difensore rossonero Cisco. Per il resto in questi confronti, spesso assenti anche per più di un decennio alla luce delle alterne fortune delle due contendenti, a farla da padrone è stata la Lucchese con successi che hanno avuto come protagonisti, tra gli altri, i vari Coppa, Nobile, un livornese doc come Gaetano Salvi, Giraldi fino ad arrivare alla prima punta bulgara Peter Zhabov, match winner nel derby del 22 aprile 2001, sempre nel girone A dell’allora C1, che è anche l’ultima volta nella quale i rossoneri si sono aggiudicati i tre punti.

Lunedì sera i pronostici penderanno inutile negarlo, classifica alla mano, organico e attuale stato di forma, dalle parte degli amaranto di Sottil ma i ragazzi di Giovanni Lopez, sospiti anche dall’aiuto del pubblico di casa, hanno tutte le potenzialità nel riuscire nell’impresa di fermare il Livorno e di mettersi alle spalle la recente striscia di risultati negativi che hanno fatto perdere diverse posizioni a capitan Nolè e compagno. A cinque giorni dal derby, la direzione di gara sarà affidata a Andrea Capone della sezione di Palermo e coadiuvato dagli assistenti Pacifico di Taranto e Trinchieri di Milano, abbiamo deciso di stilare una top 5 delle vittorie più importanti e significative conquistate dalla Pantera sul Livorno sul palcoscenico della stadio Porta Elisa.

1) Lucchese-Livorno 2-1 Serie B 27 ottobre 1935: annata storica per il calcio rossonero. Si tratta, infatti, della prima promozione della Pantera nella massima serie arrivata dopo un’emozionante campionato di vertice assieme a Novara e proprio Livorno. I rossoneri del presidente Della Santina e guidata in panchina da Erbstein riuscirono a centrare la Serie A grazie ai 48 punti ottenuti in 34 partite. Uno in più degli amaranto, beffati e così costretti a rinviare alla stagione successiva il sogno di entrare nell’olimpo del calcio italiano. La squadra rossonera, che aveva nel futuro campione del mondo del 1938 Aldo Olivieri, nel centravanti Viani e in Coppa i suoi elementi di spicco, si impose per 2-1 sui labronici, reti di Coppa e Biagini con gol della bandiera segnato su rigore da Garaffa, cogliendo quei due punti che si sarebbero rivelati decisivi per la vittoria del campionato.

2) Lucchese-Livorno 1-0 Serie C girone B 13 maggio 1973: a nove anni di distanza dall’ultima volta rossoneri e amaranto tornano ad affrontarsi sul finire di una stagione che vide la Lucchese chiudere al terzo posto con 48 punti, a +6 sul Livorno, fresco di retrocessione dalla cadetteria e incapace di lottare per il primato. L’equilibrata partita, disputata in uno stadio gremito in ogni ordine di posto, viene risolta da un’autorete nei finale del primo tempo del centravanti labronico Zanardello. In quella Lucchese terminò la propria carriera Franco Janich, uno dei perni del Bologna scudettato nel 1963-1964.

3) Lucchese-Livorno 3-0 Serie C1 girone A 25 marzo 1989: è la vittoria con lo scarto dei rossoneri, alla prima stagione dell’era targato Corrado Orrico. In un caldo pomeriggio la Pantera annienta gli amaranto, che alla fine del torneo retrocederanno mestamente all’ultimo posto. Per i rossoneri, che bissarono così il vittorioso 2-1 della sfida di andata, la stagione 1988-1989, conclusasi con un lusinghiero sesto posto, è molto importante poiché getta le basi per quella grande formazioni che soli 12 mesi più tardi metterà a referto una straordinario “double”, promozione in B e Coppa Italia nella magica sera della “Favorita” di Palermo. Nel 3-0 della fine di marzo vanno a segno Di Stefano, Donatelli e Gaetano Salvi.

4) Lucchese-Livorno 1-0 Serie C1 girone A 9 aprile 2000: di ritorno nella terza serie dopo un decennio ininterrotto in B, la Lucchese di Orrico, subentrato dopo poche giornate a Discepoli, perde all’ultima giornata l’accesso ai play-off, pagando un vistoso calo nel girone di ritorno dopo una prima parte di torneo chiusa al secondo posto. L’1-0 firmato da Daniele Giraldi, rinforzo invernale prelevato dall’Alessandria, arriva proprio al 45’ al termine di una bella azione personale culminata con un gran destro

Lucchese-Livorno 1-0 Serie C1 girone A 22 aprile 2001: a dodici mesi di distanza e sempre con il medesimo risultato, i rossoneri di Maurizio Viscidi si tolgono la soddisfazione di eliminare dalla corsa per il primo posto il Livorno del futuro tecnico rossonero Jaconi. A decidere la sfida del Porta Elisa è il gol lampo di Peter Zhabov, arrivato nella sessione invernale dal Cosenza. La speranza è che IrakliShekiladze, da pochi giorni tesserato dalla Lucchese, possa ripetere le gesta della prima punta bulgaro e guadagnarsi subito un posto nella storia della Pantera