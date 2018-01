Matteo Buratto vestirà la maglia rossonera

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 31 gennaio 2018, 11:30

Stasera alle 21, presso il Museo Rossonero, è stata convocata una riunione straordinaria dei soci di Lucca United, nel corso della quale i soci verranno informati sull'esito della raccolta dei contributi per consentire a Lucca United di partecipare al ripianamento della perdita d'esercizio ed alla ricostituzione del capitale sociale della...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 01:20

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Arezzo, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20.45, è attiva sul circuito Go2. Il giorno della gara i botteghini saranno aperti dalle 18.30 fino a inizio gara

martedì, 30 gennaio 2018, 16:52

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Marco Maini al Santarcangelo Calcio, squadra militante nel girone B di Serie C

lunedì, 29 gennaio 2018, 12:43

Manca soltanto una settimana alla chiusura dei quarti di finale della Social Pro League, il campionato social in collaborazione con i club di Serie C che mette in sfida le pagine Facebook delle squadre. La competizione vede protagonisti i tanti sostenitori delle diverse compagini che, tramite i propri voti, portano...

sabato, 27 gennaio 2018, 12:46

Alla vigilia della partita contro il Monza, Antonio Niccolai, allenatore in seconda, racconta com'è andata la settimana e come i rossoneri si apprestano a giocare un importante trasferta dopo la vittoria morale contro il Livorno

venerdì, 26 gennaio 2018, 18:06

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito in prestito, fino al 30 giugno 2018, il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Mugelli, centrocampista offensivo in arrivo dall'U.S. Gavorrano