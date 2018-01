A.S. Lucchese



Monza - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

mercoledì, 24 gennaio 2018, 11:02

E' attiva sul circuito BestUnion - Vivaticket la prevendita dei biglietti per la partita Monza - Lucchese, gara di Serie C in programma domenica 28 gennaio allo Stadio Brianteo di Monza.

I biglietti sono acquistabili on line (tramite il sito www.vivaticket.it) o presso i punti vendita autorizzati. Ecco la lista dei rivenditori BestUnion - Vivaticket attivi al momento nella provincia di Lucca:

Angelini Viaggi - piazza San Michele, 45 Lucca TEL:+39 0583 493654

Il Ciocco - Loc. Il Ciocco Barga TEL:+39 0583 7191

Versilia Vacanze - Viale europa, 188 Lido di Camaiore TEL:+39 0584 619479

La prevendita si chiuderà alle ore 19 di sabato 27 gennaio e per i tifosi ospiti NON sarà possibile acquistare il biglietto il giorno della partita.

Ecco i prezzi (Settore Ospiti):

Intero - 10 euro + ddp

Ridotto - 5 euro + ddp

La riduzione prevista è solo per i bambini da 0 a 14 anni (nati dopo il 01/01/2004)

Si ricorda inoltre che per tutti i residenti nella Regione Toscana sarà necessario essere muniti di Tessera del Tifoso per completare l'operazione di acquisto dei tagliandi.