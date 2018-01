A.S. Lucchese



Niccolai: "A Monza sarà una prova di maturità"

sabato, 27 gennaio 2018, 12:46

di nico venturi

Alla vigilia della partita contro il Monza, Antonio Niccolai, allenatore in seconda, racconta com'è andata la settimana e come i rossoneri si apprestano a giocare un importante trasferta dopo la vittoria morale contro il Livorno. Lopez è stato squalificato per due giornate, quindi toccherà proprio a Niccolai guidare in campo i ragazzi, come peraltro ha già fatto proprio contro il Livorno



"Abbiamo fatto una settimana molto intensa - spiega il tecnico. - I ragazzi si sono allenati bene e contro il Monza sarà un po' la prova di maturità, perché è chiaro che contro le prime della classe si fa meno fatica a trovare gli stimoli giusti mentre, contro altre squadre magari si può sbagliare l'approccio. Ecco questo non deve succedere, ma sono sicuro che i ragazzi interpreteranno molto bene la partita".



Una Lucchese che ha ritrovato diversi giocatori e avrà disponibile Fanucchi che rientra dalla squalifica, ma sarà privata di Merlonghi per un grave infortunio e di Arrigoni, che dovrà scontare un turno di squalifica. Il centrocampo quindi è il reparto con le scelte più forzate, mentre si potrà variare un po' di più in attacco, a differenza del girone d'andata, grazie anche ai colpi di mercato.



"Andremo via in 22, era tanto tempo che non avevamo così tanti giocatori a disposizione - spiega Niccolai. - Infatti siamo molto contenti, l'unico reparto dove siamo un po' più corti è il centrocampo, perché Merlonghi è fuori per infortunio del crociato e Arrigoni è squalificato. Quindi abbiamo a disposizione Nolè, Damiani e i due esterni Tavanti e Cecchini. Se il mister dovesse scegliere di giocare con un centrocampo a 5 è chiaro che dovremmo adattare qualcuno in un ruolo che non è propriamente il suo (probabilmente Espeche), però Lopez si è riservato di decidere la formazione ufficiale domani, perché ha ancora dei dubbi - continua. - Ricordiamo che rientra Fanucchi quindi c'è la possibilità di giocare con le due punte e Jacopo al loro spalle, con una formazione un po' più offensiva, però è ancora tutto da decidere. Ripeto che effettivamente il centrocampo è il reparto dove siamo un po' più corti, visto che anche i nuovi ragazzi che sono arrivati sono tutti i giocatori con caratteristiche più offensive".



Parlando dei diretti avversari il mister Antonio Niccolai ha elogiato l'operato del Monza e del suo tecnico, sostenendo che un gruppo unito e che si conosce da tanto tempo ha sicuramente molte più frecce al proprio arco.



"Il Monza è una squadra che io temo molto - ha spiegato il tecnico della Lucchese. - Perché è un gruppo che sta insieme da ormai due anni e ha giocatori importanti. In più ha un allenatore che ha dimostrato che può fare risultato con tutte e mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Però ripeto, i ragazzi hanno fatto una buona settimana e sono convinto che se l'approccio sarà quello giusto sarà una bella partita".



Sul mercato niente da recriminare a Obbedio, che è riuscito a portare a Lucca due giocatori importanti per la categoria, come Shekiladze e Bertoncini. Adesso l'ultimo colpo potrebbe riguardare il centrocampo.



"Sì siamo molto soddisfatti del mercato - ha commentato Bertoncini. - Shekiladze e Bertoncini sono due giocatori molto importanti, come anche gli altri che sono arrivati e che vanno a colmare alcuni deficit che avevamo nella parte difensiva e avanzata del campo. Mentre per quanto riguarda un colpo a centrocampo il DS Antonio Obbedio ci ha detto che ci sono delle trattative in corso quindi vedremo chi porterà, se porterà qualcuno alla fine di questa finestra di mercato. Comunque per adesso ovviamente siamo molto contenti di tutto quello che ha fatto".



"Shekiladze potrebbe essere impiegato dal primo minuto oppure a partita in corso per darci una mano, vedremo come impiegarlo a seconda del modulo che sceglieremo di schierare. Baroni verrà con noi, è stato molto influenzato la scorsa settimana ma comunque il ragazzo si è allenato e quindi sarà parte della spedizione".