A.S. Lucchese



Operazione ‘Ricarica’: ToroMio sostiene la Lucchese

martedì, 23 gennaio 2018, 15:36

di nico venturi

Il calcio è dei tifosi e a loro deve tornare. In questa epoca in cui fa sempre più da padrone il vile denaro, in cui gli interessi personali vengono prima di quelli collettivi, c'è sempre un bagliore di speranza e quella piccola fiamma che ancora arde è quella dei gruppi di tifosi che vogliono far parte attivamente delle società di calcio che tifano. E’ il caso di Lucca United, ma è anche il caso di ToroMio, l’associazione che sostiene la squadra del Torino e che, leggendo delle azioni e dei progetti di Lucca United, ha voluto dare la suo contributo alla causa rossonera.

Questa è la lettera inviata dal Presidente dell'Associazione Massimiliano Romiti al direttivo di Lucca United:

“Nel leggere della vostra battaglia in corso, abbiamo anche appreso dell'invio di un contributo alla causa da parte dei colleghi piemontesi del Derthona, e questo, devo dire, ha sollecitato anche noi di ToroMio a proporci di fare altrettanto. Ciò secondo un naturale concetto di fratellanza che dovrebbe far sì che tutte le realtà sparse per l'Italia che stanno cercando di cambiare qualcosa nel mondo del calcio, si sentono in qualche modo parte di uno stesso nobile e coraggioso tentativo. Ho il piacere così di annunciarvi che il consiglio direttivo dell'associazione, ha quindi approvato la partecipazione alla vostra operazione ‘Ricarica’, per sanare la vostra parte di debiti e permettervi di restare in società”.