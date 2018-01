A.S. Lucchese



Ricostituzione del capitale sociale della Lucchese: c'è tempo fino al 25 gennaio per aiutare la società con una donazione

mercoledì, 17 gennaio 2018, 15:31

Lucca United vuole ricordare a tutti coloro che non lo hanno ancora fatto, di attivarsi per portare il proprio contributo:

"Si ricorda a tutti i tifosi rossoneri che è in pieno svolgimento la raccolta dei contributi per consentire a Lucca United di poter partecipare al ripianamento della perdita d'esercizio ed alla ricostituzione del capitale sociale della AS Lucchese Libertas 1905 srl.



La raccolta dei contributi avrà termine il 25 gennaio; in moltissimi hanno già contributo, ma c'è bisogno del sostegno di tutti i tifosi rossoneri che hanno apprezzato quanto fatto da Lucca United in questi anni e credono nell'importanza di riuscire a mantenere all'interno della società una rappresentanza della tifoseria rossonera.



Con la presente comunicazione si vuole pertanto sensibilizzare tutti coloro, che per dimenticanza o pigrizia non lo hanno ancora fatto, ad attivarsi per portare il proprio contributo; i soci di Lucca United mediante il pagamento della quota annuale 2018 o di anni precedenti (se non ancora versata) e tutti i tifosi rossoneri associandosi a Lucca United o anche mediante il versamento di una donazione liberale".



Si potrà continuare a versare il contributo e/o aderire a Lucca United presso il museo rossonero nei seguenti giorni di apertura :

Giovedì 18 gennaio dalle ore 21 alle ore 22.30

Sabato 20 gennaio dalle ore 15 alle ore 17.00

Mercoledì 24 gennaio dalle ore 21 alle ore 22.30



Il pagamento della quota di adesione/rinnovo o di un'eventuale donazione liberale potrà essere effettuato anche mediante versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n.2093 intestato a Lucca United presso la Cassa di Risparmio di Lucca pisa livorno

codice IBAN : IT 70 R 05034 13701 000000002093

Nella causale del bonifico si prega di indicare se il versamento è riferito al pagamento della quota sociale di adesione o rinnovo (indicare "quota adesione/rinnovo anno, nome e cognome") oppure se è riferito ad una donazione liberale (indicare "donazione liberale, nome e cognome")



Il modulo di adesione a Lucca United è scaricabile dal sito www.luccaunited.com ed ai fini del censimento del nuovo socio il modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto, insieme a copia di un documento d'identità in corso di validità e della tessera sanitaria, dovrà essere poi inviato all'indirizzo di posta elettronica info@luccaunited.com; detta documentazione potrà eventualmente essere consegnata direttamente anche presso il museo nei giorni di apertura.