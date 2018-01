Social Pro League, Lucchese serve l'impresa per ribaltare il risultato contro la Robur Siena

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 27 gennaio 2018, 12:46

Alla vigilia della partita contro il Monza, Antonio Niccolai, allenatore in seconda, racconta com'è andata la settimana e come i rossoneri si apprestano a giocare un importante trasferta dopo la vittoria morale contro il Livorno

venerdì, 26 gennaio 2018, 18:06

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito in prestito, fino al 30 giugno 2018, il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Mugelli, centrocampista offensivo in arrivo dall'U.S. Gavorrano

giovedì, 25 gennaio 2018, 10:29

Fino a mercoledì 31 gennaio 2018 sarà possibile versare un contributo per consentire a Lucca United di poter partecipare al ripianamento della perdita d'esercizio ed alla ricostituzione del capitale sociale della AS Lucchese Libertas 1905 srl

mercoledì, 24 gennaio 2018, 11:02

E' attiva sul circuito BestUnion - Vivaticket la prevendita dei biglietti per la partita Monza - Lucchese, gara di Serie C in programma domenica 28 gennaio allo Stadio Brianteo di Monza

martedì, 23 gennaio 2018, 15:36

ToroMio, l’associazione che sostiene la squadra del Torino e che, leggendo delle azioni e dei progetti di Lucca United, ha voluto dare la suo contributo alla causa rossonera

martedì, 23 gennaio 2018, 00:39

L’allenatore del Livorno Andrea Sottil ha commentato la partita che, a suo dire, è stata interpretata bene dai suoi ragazzi, glissando sul rigore concesso. Come recita la canzone ‘non sempre si può vincere’