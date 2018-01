A.S. Lucchese



Sottil glissa sul rigore concesso: "La partita l'abbiamo fatta noi"

martedì, 23 gennaio 2018, 00:39

L’allenatore del Livorno Andrea Sottil ha commentato la partita che, a suo dire, è stata interpretata bene dai suoi ragazzi, glissando sul rigore concesso. Come recita la canzone ‘non sempre si può vincere’.

“La partita l'abbiamo sempre fatta noi anche se siamo partiti con un ritmo piuttosto basso – ha spiegato. - Poi abbiamo sempre preso più campo e mentre noi stavamo attaccando ci siamo distratti in difesa un errore di superficialità e in pratica ci siamo fatti gol da soli. Poi dopo il vantaggio la Lucchese si è ancora più arroccata in difesa e per noi è stato più difficile però siamo sempre stati in avanti anche se a volte prendevamo delle decisioni un po' troppo scolastiche forse avremmo dovuto forzare di più e cercare magari di sorprendere la Lucchese”.



“La prestazione c'è stata I ragazzi hanno dato tutto – ha concluso Sottil. - È chiaro che non si può sempre vincere così in carrozza quindi ci prendiamo questo pareggio e pensiamo già alla prossima partita anche perché gli avversari ci sono e saranno sempre più agguerriti perché sanno che affrontano e quindi è chiaro che noi dobbiamo giocare a ritmi molto più alti oggi non era facile perché le marcature erano tutte a uomo e scardinare una difesa così non è mai semplice però anche noi non abbiamo giocato a ritmi elevatissimi per i nostri standard”.

Nico Venturi