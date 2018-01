A.S. Lucchese



Un Livorno Av...Vantaggiato, strappa il pari al Port'Elisa. Lopez espulso per proteste

lunedì, 22 gennaio 2018, 21:01

di nico venturi

1 - 1

Lucchese: Albertoni, Tavanti, Cecchini (68’ Russu), Arrigoni, Capuano, Merlonghi (10’ Nolè), Del Sante (68’ Shekiladze), Espeche, Damiani, Bortolussi, Bertoncini. A disposizione: Di Masi, Maini, Mingazzini, Palumbo, Baroni, Razzanelli, Nolè, Shekiladze, Russo, Pagnini, Russu. Allenatore: Giovanni Lopez.

Livorno: Mazzoni, Franco, Gasbarro, Valiani, Luci, Pedrelli (25’ Morelli), Vantaggiato, Montini (81’ Perez), Doumbia, Pirrello, Bruno. A disposizione: Pulidori, Romboli, Giandonato, Mendes, Marchi, Gemmi, Baumgartner, Perez, Morelli, Gonnelli, Malandruccolo, Zhikov. Allenatore: Andrea Sottil.

Arbitro: Andrea Capone di Palermo

Marcatori: 33’ Bortlussi, 43’ Vantaggiato (rigore)

Note: ammoniti: Montini (Li), Capuano (Lu), Arrigoni (Lu). Espulsi: Lopez (proteste).Angoli: 4 (Li), 3 (Lu)

Recupero: 4’ (pt), 2’ (st)

Sintesi

Alla vigilia della gara qualsiasi tifoso rossonero avrebbe firmato per il pari, ma alla luce di quanto visto in campo forse la Lucchese avrebbe meritato un po’ di più. Il vantaggio di Bortolussi al 33’ viene vanificato da un rigore inesistente concesso al Livorno e realizzato da Vantaggiato. La Pantera era riuscita poi a segnare ancora con Del Sante nel secondo tempo, ma il suo gol è stato annullato per un presunto fallo sul difensore avversario che, onestamente, non sembrava esserci. Una Lucchese rinata dopo la pausa, con i nuovi acquisti che sembrano già essersi inseriti al meglio, soprattutto Bertoncini che non ha sbagliato praticamente niente in difesa. Unica nota negativa l’espulsione di Lopez che ha protestato vivamente dopo il rigore concesso agli ospiti.

Cronaca

Il posticipo della prima giornata del girone di ritorno vede sfidarsi la Lucchese di Giovanni Lopez e il Livorno di Andrea Sottil, sempre più capolista di questo girone e candidata alla vittoria finale. I rossoneri scendono in campo con il solito 3-5-2, Albertoni in porta con Espeche e Capuano al fianco del nuovo arrivato Bertoncini, che debutta subito dal primo minuto al Port’Elisa a causa di un problema fisico di Baroni. A centrocampo Cecchini, Arrigoni, Merlonghi, Damiani e Tavanti, mentre il reparto avanzato sarà affidato a Bortolussi e Del Sante, con Fanucchi che salterà la partita, come all’andata, ma questa volta per squalifica.

Una curiosità: a causa dell’influenza, mister Lopez farà dirigere la partita a Antonio Niccolai, il suo vice, mentre lui starà seduto in panchina decidendo, magari, gli eventuali cambi. Dopo appena dieci minuti la Lucchese è costretta a fare il primo cambio. Fuori Merlonghi per un problema alla gamba destra e dentro capitan Nolè. Al 25’ altro cambio forzato, questa volta per il Livorno, che deve sostituire Pedrelli e far entrare Morelli.

Fino a questo momento i rossoneri hanno interpretato la partita come il tecnico Giovanni Lopez l’aveva preparata, vale a dire difesa solida e ripartenze fulminee a cercare Del Sante e Bortolussi, che in fase difensiva arretrano fino a una decina di metri dalla propria area di rigore. Per adesso la gabbia preparata dalla Lucchese sta funzionando, vedremo quanto reggeranno mentalmente i rossoneri, visto che questo tipo di gioco non permette distrazioni. Al 33’, inaspettatamente, alla prima occasione utile, la Lucchese passa in vantaggio con Bortolussi, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva di Gasbarro che ha lasciato un buco clamoroso al centro della retroguardia avversaria. Bravo anche Del Sante a servire di prima Bortolussi senza farlo andare in fuorigioco.

Al 41’ il direttore di gara assegna agli ospiti un calcio di rigore per mano in area di Arrigoni sul tentativo di cross di Franco. Ci sarà da rivederlo meglio, si discuterà sulla volontarietà e sulla distanza ravvicinata, ma il tocco di mano c’è stato niente da dire, anche se, dai replay televisivi, sembra che il braccio fosse fuori area. Dalle proteste generali viene espulso proprio Giovanni Lopez, che pare abbia avuto qualcosa da dire al guardalinee. Vantaggiato si presenta dal dischetto e pareggia. Tutto da rifare per la Lucchese che adesso non deve disunirsi e continuare a giocare la partita che aveva preparato. Al 46’ traversa incredibile di Vantaggiato che colpisce al volo una respinta della difesa rossonera. Quattro minuti di recupero interminabili in questo primo tempo, con un punteggio falsato da un rigore concesso dal direttore di gara, su un colpo di mano di Arrigoni, avvenuto fuori area.

Al 55’ gol annullato a Del Sante per un fallo, anche questo, inesistente. Dopo le proteste, il numero 9 viene ammonito dal direttore di gara. Il guardalinee non ha alzato la bandierina né sbandierato, quindi l’arbitro deve aver preso la decisione autonomamente, anche se, onestamente, il gol sembrava regolare. Partita che si accende dal punto di vista agonistico, il Livorno colleziona una buona occasione con Morelli alla quale risponde Arrigoni, che viene murato dentro l’area avversaria. Al 68’ dentro Russu e Shekiladze per la Lucchese, che fa quindi esordire tutti e tre i suoi nuovi acquisti. Al 74’ è proprio Shekiladze ad avere sui piedi l’occasione per passare in vantaggio, ma viene chiuso da ben tre giocatori avversari con mezzo Port’Elisa che reclama il rigore. All’89’ su calcio d’angolo Capuano svetta di testa, Mazzoni para ma sembra che il pallone fosse dietro la linea di porta, ma il direttore di gara e il guardalinee sono stati di ben altro avviso. Nessun episodio a favore dei rossoneri quest’oggi.

Foto di Antonio Clerici