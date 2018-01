A.S. Lucchese



Un Lopez febbricitante va giù deciso: "Se l'arbitro non dava quel rigore avremmo vinto noi"

martedì, 23 gennaio 2018, 00:37

di nico venturi

“Gli episodi ci hanno fatto pareggiare la partita, è indubbio – spiega il tecnico rossoneri. - Io capisco che si possa sbagliare su un rigore dato o non dato, capisco che si possa sbagliare su un gol annullato, ma non posso tollerare le 6 o 7 punizioni invertite, e i 4-5 falli laterali invertiti a favore del Livorno, che non ci devono stare. Gli amaranto anche oggi hanno dimostrato di essere la squadra più forte, ma credo che senza infortuni e squalifiche la Lucchese poteva vincere la partita, perché l'avevamo preparata veramente bene e si è visto in campo. Il Livorno è la squadra più forte e non ha bisogno di questi regali da parte degli arbitri”.

“La pausa e ci ha fatto bene, anche perché peggio di così non potevamo giocare – commenta ancora Giovanni Lopez. - Io l'ho detto ai ragazzi, ci ho parlato, abbiamo avuto diverse rotture nelle partite prima della sosta, perchè si era probabilmente inceppato il meccanismo, adesso ci siamo ritrovati e la squadra entrata in campo con l'atteggiamento giusto, però dobbiamo continuare a lavorare ancora più duramente per raggiungere i nostri obiettivi”.



“I nuovi innesti hanno giocato bene però devono lavorare ancora molto perché devono imparare a stare in campo con noi – spiega il mister rossonero. - Si vedeva in alcuni frangenti che erano abituati a fare cose diverse da quelle che facciamo noi, però insomma sono ragazzi disposti a lavorare e predisposti al sacrificio, quindi sono sicuro che ci porteranno delle grandi agevolazioni di qui alla fine del campionato. Li abbiamo presi appunto per fare grandi cose e quindi mi aspetto da loro che le facciano ma dovranno mettersi in pari”.



“Merlonghi ha preso una botta al ginocchio e adesso vedremo l’intensità dell’infortunio, speriamo di recuperarlo, anche perché domenica non avremo Arrigoni per squalifica – commenta Giovanni Lopez. - Sono stato allontanato dal campo perché ho protestato troppo per il rigore concesso a loro, ce l'avevo con il mondo in quel momento, ma non perché ci fosse stato fischiato un rigore a sfavore, ma perché l'arbitro aveva già il fischietto in bocca prima ancora che la palla toccasse la mano di Arrigoni, quindi è per questo che mi sono arrabbiato. Il guardalinee mi ha sentito e ha comunicato all'arbitro quanto ho detto e poi sono stato allontanato, credo che in quella fase concitata della partita potevano anche lasciar correre”.

“Oggi ho rivisto una squadra in campo – conclude il tecnico rossonero. - Una squadra che ha tanti limiti ma che per batterla bisogna che gli avversari facciano una grande partita, altrimenti non ce la fanno, anche perché oggi se l'arbitro non da quel rigore probabilmente la vinciamo noi, ed è lampante perché al di là del fatto che abbiamo giocato la maggior parte della partita nella nostra area di rigore loro non hanno creato praticamente niente. Noi l'avevamo preparata così, i ragazzi l'hanno interpretata benissimo quindi sono contento di quello che hanno fatto e da qui dobbiamo ripartire”.