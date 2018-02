A.S. Lucchese



Antonio Obbedio traccia un bilancio sul mercato di gennaio: "Abbiamo rinforzato la squadra e ridotto il monte ingaggi"

giovedì, 8 febbraio 2018, 16:27

di nico venturi

Antonio Obbedio, direttore sportivo della Lucchese, ha fatto il punto della situazione sul mercato rossonero, in cui è riuscito a portare diversi giocatori a Lucca riducendo anche il monte ingaggi.

“Voglio innanzitutto ringraziare la società per lo sforzo che ha fatto – ha commentato il D.S. - Nonostante le difficoltà siamo riusciti a portare giocatori importanti per la categoria come Bertoncini, che ha rinunciato al Piacenza per venire da noi, e Shekiladze, che in Serie C può fare la differenza, ed ha scelto Lucca nonostante avesse avuto offerte anche da altre squadre come l’Alessandria. A centrocampo sono contento che siano arrivati Russu e Buratto, con quest’ultimo che va ad aumentare un po’ la forza fisica in un reparto dove sotto quel profilo eravamo un po’ indietro – ha continuato Obbedio. - E’ un giocatore molto duttile e può giocare anche dietro, quindi farà da jolly. Abbiamo integrato il gruppo con Dell’Amico, perché dovevamo prendere due centrocampisti già prima dell’infortunio di Merlonghi, quindi dopo il suo stop abbiamo deciso di prendere anche quest’ultimo giocatore in extremis”.

Sul bilancio finale il direttore sportivo si ritiene soddisfatto, perché, stando a quanto gli hanno detto dagli addetti ai lavori, la squadra è stata migliorata, anche se Obbedio ha qualche rimpianto per il mercato in entrata.

“Siamo contenti perché sia noi dello staff, che la società, pensiamo di aver migliorato la squadra, senza nulla togliere a quelli che ci sono stati fino a gennaio – ha spiegato. - Parlando con il mister abbiamo appurato che ci servivano giocatori con caratteristiche diverse da quelle che avevamo e abbiamo fatto determinate scelte.Alla fine del mercato ho solo un rimpianto, non aver portato a LuccaGiandonato, con cui avevo un accordo, il ragazzo voleva venire a tutti i costi ma non ha trovato l’accordo con la sua società. Anche Palazzolo doveva vestire i colori rossoneri, aveva deciso di ridursi l’ingaggio per venire da noi ma il Varese ha chiesto un indennizzo economico alla Lucchese che non abbiamo accettato, e il giocatore non si è mosso. Dispiace soprattutto per lui perché ha 24 anni e gli è stata negata la possibilità di rilanciarsi in una nuova realtà”.

“Per quanto riguarda il mercato in uscita mi è dispiaciuto molto cedere Marco Maini, però dopo l’arrivo di Bertoncini lui si è sentito messo da parte e ha scelto di andare via – ha commentato ancora Obbedio. - Tra l’altro era in scadenza con noi ma il Santarcangelo gli ha fatto un contratto di un anno e mezzo e di questo sono molto contento. Anche De Vena aveva fatto molto bene da noi, però avevamo bisogno di un giocatore che attaccasse la profondità come Shekiladze, inoltre c’è da dire che De Vena ha ricevuto un offerta economica importante”.

Dando uno sguardo al campionato, Antonio Obbedio ha richiamato tutto l’ambiente a compattarsi intorno alla squadra, in modo da risalire la classifica, sostenendo che la Lucchese non è sicuramente quella del quinto posto ma neanche quella del quint’ultimo.

“Sotto l’aspetto delle prestazioni non sono preoccupato. Noi abbiamo risentito nel mese di dicembre delle vicende societarie un po’ turbolente, e ci mancano 3 o 4 punti persi per la strada che ci avrebbero permesso di essere un po’ più tranquilli in classifica – ha spiegato il D.S. - Da gennaio in poi abbiamo fatto buoni risultati con Arezzo e Livorno, ma sappiamo che nel girone di ritorno la differenza la farà la fame e la voglia di vincere, basti guardare la sconfitta per 3 a 0 del Piacenza contro l’Arzachena. Noi tutte le domeniche dobbiamo scendere in campo con l’obiettivo di arrivare a 40 punti il prima possibile, poi una volta arrivati lì si vedrà. Ai ragazzi si può imputare poco, lavorano sempre al massimo e si impegnano in tutto. La società c’è e gli sforzi economici per prendere nuovi giocatori lo dimostrano – ha concluso Obbedio. - Non ho fatto ancora il calcolo, ma andando a memoria penso si sia abbassato anche il monte ingaggi nonostante si sia rinforzata la squadra. Comunque la Lucchese siamo tutti, quindi stiamoci vicini”.