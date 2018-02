A.S. Lucchese



Arrigoni rammaricato: “Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, purtroppo abbiamo preso gol sull’unica loro occasione"

sabato, 3 febbraio 2018, 00:43

Tommaso Arrigoni, metronomo del centrocampo rossonero, è fiducioso per il futuro e rammaricato per la partita di questa sera.

“Nel primo tempo abbiamo fatto una grande gara, purtroppo abbiamo preso gol sull’unica loro occasione – commenta Arrigoni. - Nel secondo tempo ha influito molto il campo, era molto peso e non riuscivamo a giocare bene come sappiamo, loro erano più fisici e sono stati avvantaggiati. Cosa manca alla Lucchese? Ci manca una vittoria e siamo sicuri che arriverà perché sappiamo qual è la nostra forza e riusciremo a farla valere”.

Aniello Cutolo, numero dieci dell’Arezzo e autore del gol, ritiene questo un punto che va stretto alla sua squadra per quanto dimostrato in campo. Poi il giocatore ha parlato del futuro della formazione amaranto.

“Abbiamo avuto un inizio così così poi ci siamo ripresi – ha spiegato. – Nel secondo tempo ci siamo stati praticamente solo noi in campo, il nostro portiere non ha fatto una parata, quindi a mio parere stasera dovevamo vincere. Dove possiamo arrivare? L’Arezzo purtroppo è difficile dire cosa può fare quest’anno. Ora ci arriverà una pesante penalizzazione e poi noi dovremmo pensare a salvarci, in una stagione un po’ turbolenta. Questo però è un gruppo forte, che si è estraniato dai problemi e sta cercando di venire fuori da questa situazione. La Lucchese è una buona squadra, ha tanti giocatori di talento e venire a giocare qui non è mai facile, però stasera credo che avremmo meritato noi di vincere”.

Ni. Ven.

Foto di Antonio Clerici