A.S. Lucchese



Un punto che non serve a nessuno. Al Port'Elisa finisce 1 a 1

venerdì, 2 febbraio 2018, 21:37

di nico venturi

1 - 1

Lucchese: Albertoni, Bertoncini, Capuano, Espeche, Russu (85’ Baroni), Damiani, Nolè (77’ Buratto), Arrigoni, Cecchini, Fanucchi (85’ Del Sante), Shekiladze (53’ Bortolussi). A disposizione: Di Masi, Mingazzini, Del Sante, Baroni, Razzanelli, Mugelli, Russo, Bortolussi, Parker, Buratto. Allenatore: Antonio Niccolai.

Arezzo: Perisan, Sabatino, Varga, Yebli (90’ Cinetti), Foglia, Moscardelli (85’ Di Nardo), Cutolo, Muscat, Luciani, Benucci (70’ Talarico), Della Giovanna (70’ Ferrario). A disposizione: Ferrari, Talarico, Mazzarini, Cellini, Ferrario, Di Nardo, Cenetti, Crisciuolo, Franchetti, Campagna, Semprini, Regolanti. Allenatore: Massimo Pavanel.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore

Marcatori: 26’ Capuano, 43’ Cutolo

Note: ammoniti: Sabatino (A). Recupero: 1’ (pt), 4’ (st)

Sintesi

Un pareggio giusto che non serve a nessuna delle due squadre. La Lucchese si aggiudica il primo tempo, segnando al 26’ con Capuano, bravo a girare in porta una palla vagante a centro area. E’ proprio il difensore rossonero, però, a propiziare il gol del pareggio, respingendo sui piedi dell’attaccante dell’Arezzo un cross dalla sinistra di Sabatini. Il primo tempo finisce pari, ma il gol trovato al 42’ dà forza agli ospiti che entrano più rabbiosi nella seconda frazione con un Cutolo scatenato sulla trequarti campo. Con questo pareggio la Lucchese colleziona la settima partita senza vittorie. Vedremo cosa faranno le “ultime della classe” dirette concorrenti della Lucchese per la salvezza, nelle partite di sabato e domenica.

Cronaca

Niccolai e Lopez provano a giocarsi le nuove carte e buttano dentro Russu, Bertoncini e Shekiladze dal primo minuto. Si torna al 3-5-2 con il ritorno di Arrigoni, che viene affiancato da Nolè e Damiani in mezzo al campo, con la corsia di sinistra lasciata a Cecchini e quella di destra al nuovo arrivato Russu. Dietro difesa a tre con Bertoncini centrale e Capuano ed Espeche ai lati. Davanti Fanucchi e Shekiladze.

La Lucchese ha bisogno dei tre punti, visto che non vince da ben sei gare consecutive. La zona retrocessione è a un passo e l’Arezzo è a tre lunghezze di distanza. Il campo bagnato del Port’Elisa non aiuta il gioco veloce e favorisce la fisicità degli avversari, Moscardelli e Cutolo in primis.

La Pantera spinge molto e prova a fare la partita mentre l’Arezzo gioca in contropiede e si affida alle sponde di Moscardelli e ai cross di Cutolo. Per adesso Albertoni e tutta la difesa stanno facendo buona guardia. AL 26’ la Lucchese passa in vantaggio con Capuano, bravo a sfruttare un pallone vagante a centro area e da vero attaccante a girarsi e battere Perisan. Il difensore rossonero si è poi diretto verso la panchina, ha preso la maglia di Merlonghi e l’ha mostrata alla telecamera per omaggiare il suo compagno che ha subìto un brutto infortunio al crociato. L’azione del gol è partita da un calcio d’angolo di Arrigoni arrivato sui piedi di Fanucchi sul secondo palo, il quale ha appoggiato per Damiani che è andato al tiro, un difensore avversario ha respinto debolmente la palla lasciandola in area. Capuano si è fiondato sulla sfera ed ha poi realizzato il gol del vantaggio.

Brivido in contropiede al 38’ per i rossoneri, che rischiano sul tiro da fuori di Moscardelli dopo una bella sponda di Cutolo. La Lucchese nella stessa azione era arrivata al limite dell’area con Damiani praticamente lanciato a rete e non servito da Nolè. Un paradosso che la formazione in vantaggio rischi proprio in contropiede. Al 42’ Cutolo segna il gol del pareggio, calciando al volo una respinta di testa di Capuano. Bel gol del numero dieci dell’Arezzo che aveva anche fatto partire l’azione del gol con una bella apertura sulla sinistra per Sabatino, che ha poi crossato e propiziato la ribattuta di Capuano.

Galvanizzati dal gol a fine primo tempo, i ragazzi di mister Pavanel sono rientrati in campo più convinti e rabbiosi, mentre la Lucchese rimane rintanata nella propria area affidandosi a lanci lunghi che favoriscono solo gli interventi dei difensori avversari. Niccolai prova la carta Bortolussi al posto di Shekiladze per dare centimetri e forza al reparto avanzato, ma gli avversari fisicamente sono di un'altra categoria. La seconda frazione vede protagonista il numero dieci amaranto, Aniello Cutolo, che con un paio di azioni personali mette in difficoltà Albertoni, che però si difende molto bene. La Lucchese non ha praticamente mai tirato invece nel secondo tempo, giocando un calcio di lanci lunghi che non gli appartiene. Migliore in campo Damiani, bravo a recuperare molti palloni e sempre attento davanti la difesa.