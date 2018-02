A.S. Lucchese



Finisce 0-0 tra sbadigli, fischi e cori di contestazione

domenica, 18 febbraio 2018, 17:29

di aldo grandi

0 - 0

LUCCHESE: Albertoni, Cecchini, Arrigoni, Capuano, Mingazzini (1' st Shekiladze (39' st Parker)), Fanucchi, Espeche, Bortolussi (17' st Del Sante), Bertoncini, Russu, Buratto (17' st Nolè). A disp. Di Masi, Dell'Amico, Del Sante, Palumbo, Baroni, Razzanelli, Nolè, Shekiladze, Russo, Damiani, Parker. All. Lopez.

CUNEO: Stancampiano, Sarzi Puttini, Rosso, Bruschi (13' st Schiavi), Zamparo (34' st Galuppini), Gerbaudo, Boni, Di Filippo, Dell'Agnello, Zigrossi, Zappella. A disp. Moschin, Baschirotto, Cristini, Schiavi, Galuppini, Genovese, Secondo, Pellini, D'Agostino, Testoni, Maresca, Testa. All. William Viali.

ARBITRO: Diego Provessi di Treviglio affiancato da Andrea Bologna di Mantova e Veronica Martinelli di Seregno.

NOTE: ammoniti Del Sante, Di Filippo, Zigrossi; angoli 8 a 3 per il Cuneo; recupero 1' e 2'; spettatori 1972 di cui 564 paganti.

Doveva essere la partita del riscatto, con i tre punti pronti a cadere nel paniere rossonero così da potersi allontanare dalla zona play-out della classifica. Invece non solo non c'è stata la vittoria, ma non si sono visti nemmeno il gioco e la bava alla bocca che una squadra in queste condizioni, ossia quasi in fondo, dovrebbe avere in simili circostanze. E' vero, mister Lopez ha spiegato nel dopopartita che il carattere i ragazzi lo hanno messo in tutto il match, ma a noi ciò che ha colpito è la quantità di errori commessi anche in fase di impostazione. La verità è che la squadra è la lontana parente di quella ammirata fino a qualche settimana fa e domenica c'è il derby col Pisa, una gara che fa storia a sé e che per i rossoneri è importantissima.

Tornando alla partita contro il Cuneo, è difficile trovare le parole per descrivere quello che si è visto in campo. Il primo tiro in porta della Lucchese è arrivato al 22' con Arrigoni e deviazione in angolo del portiere ospite. Traversa due minuti più tardi di Russu su un cross di Mingazzini e al 31' Cecchini che, di testa, costringe a un difficile intervento Stancampiano. Questo quanto emerso nel primo tempo a favore dei colori rossoneri mentre nella ripresa nemmeno una nota degna di merito. Davvero poca roba se si vuole lottare per la salvezza.

Per il resto, a parte un paio di ottimi interventi del portiere Albertoni uno dei quali al primo minuto di gara, tanti errori da una parte e dall'altra e un gioco davvero inesistente. Le due squadre sono andate al riposo e la rabbia di Antonio Obbedio, direttore sportivo, condita da una imprecazione dopo il duplice fischio dell'arbitro, è l'immagine di questa ennesima brutta figura.

Il secondo tempo, comunque, se possibile è stato anche peggio del primo con numerosi calci d'angolo per un Cuneo che non ha mai impensierito Albertoni e una Lucchese che si è beccata, giustamente, a fine partita, i cori, i fischi e le contestazioni, sia pure non esagerate, del pubblico. Da sottolineare che la curva Ovest non ha mai fatto mancare il proprio supporto ai giocatori durante l'intero arco della gara.

Che dire? C'è soltanto da sperare nel recupero di alcuni giocatori e nel miglioramento delle condizioni degli altri. La squadra ha paura e si vede, ma la paura non aiuta a fare meglio, anzi. A Pisa ci sarà bisogno di coraggio.

Foto di Antonio Clerici