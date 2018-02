A.S. Lucchese



I rossoneri espugnano l'Arena Garibaldi: 1 a 0 col Pisa

domenica, 25 febbraio 2018, 17:04

Pisa 0

Lucchese 1

PISA: Voltolini, Filippini, Lisuzzo, Sabotic, Mannini, Di Quinzio (33' st Setola), Giasone (43' st Sainz Maza), Izzillo (12' st Maltese), Masucci (33' st Eusepi), Gucher, Negro (12' st Ferrante). A disp. Reinholds, Petkovic, Cagnano, De Vitis, Baldini. All. Pazienza.

LUCCHESE: Albertoni, Cecchini, Arrigoni, Capuano, Fanucchi, Espeche, Damiani, Bortolussi (44' st Baroni), Bertoncini, Russu, Buratto. A disp. Di Masi, Tavanti, Dell'Amico, Mingazzini, Del Sante, Palumbo, Baroni, Razzanelli, Nolé, Schekiladze, Russo, Parker. All. Lopez.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Marcatore: 7’ st Cecchini.

Note: angoli 11 a 2 per il Pisa. Ammoniti Masucci, Bertoncini, Albertoni e Sabotic. Recupero 0’ pt e 4’ st.

PISA - Il derby si colora di rossonero. La Lucchese riesce a conquistare il match contro il Pisa vincendo di misura. Seguita da oltre duecento tifosi gli uomini di Giovanni Lopez battono i nerazzaurri regalando questo successo inaspettato, viste le ultime prestazioni.

E’ il Pisa che fa la partita. Con Negro che al 13’ prova subito ad impensierire Albertoni, ma il suo tiro termina fuori. Il primo tempo si gioca soprattuto in linea mediana, con i padroni di casa che cercano di fare la partita.

La Lucchese si fa vedere in avanti al 21’ con Cecchini, ma il suo tiro viene spazzato via da Voltolini. Il Pisa si affida ai calci piazzati, ma non sempre riescono ad inquadrare la porta. Per poco i padroni di casa non approfittano di una incertezza di Bertoncini, al 36’, ma Albertoni riesce a deviare la palla.

Nella ripresa parte meglio la Lucchese e al 7’ passa in vantaggio. Punizione pennellata di Espeche per Bortolussi che prolunga di tetsa, da dietro arriva Cecchini che batte Voltolini. Rossoneri in vantaggio e gioia incontenibile dei tifosi arrivati all’Arena Anconetani. Il Pisa prova subito a reagire con Gucher, ma ancora una volta Albertoni devia in angolo.

Adesso è tutto un’assalto dei nerazzurri, con i rossoneri che cercano di sfruttare le poche ripartenze. Ancora un bel fraseggio al 26’ tra Maini e Masucci, ma la sua conclusione viene deviata da Espeche, il migliore della Lucchese. L’ultima occasione porta la firma di Eusepi, ma questa volta è Bertoncini a negare il gol del pareggio.

Alla fine la Lucchese conquista tre punti importanti per la classifica, ma, soprattutto, per il morale e sabato è attesa dall’altro derby alle 14,30 al Porta Elisa contro la Pistoiese.