La formazione Berretti rossonera parteciperà alla 70esima edizione della Viareggio Cup

domenica, 11 febbraio 2018, 16:44

La Lucchese non riesce più a vincere e la classifica si fa sempre più pericolosa. La trasferta di Piacenza era insidiosa, tutti lo sapevano, e dopo un primo tempo noioso e giocato sostanzialmente alla pari, i rossoneri hanno accusato l'avversario nella seconda frazione nonostante l'inserimento di Fanucchi

sabato, 10 febbraio 2018, 22:29

All'età di 80 anni è morto Egiziano Maestrelli, imprenditore ed ex presidente della Lucchese ai tempi dei suoi maggiori successi in serie B. Un minuto di silenzio in occasione della prossima partita casalinga

sabato, 10 febbraio 2018, 13:26

La strada da seguire è quella del duro lavoro e della serietà, ha affermato il ct, poiché questa è una squadra che è stata costruita per arrivare ad una salvezza serena, senza difficoltà, anche se adesso sta attraversando un momento non particolarmente favorevole

giovedì, 8 febbraio 2018, 16:28

Durante la conferenza stampa di riepilogo sulla finestra del mercato di gennaio, il direttore sportivo Antonio Obbedio ha parlato anche del settore giovanile e sulla polemica che c’è stata in questi giorni riguardo al pagamento da parte dei genitori della trasferta in Sardegna

giovedì, 8 febbraio 2018, 16:27

Antonio Obbedio, direttore sportivo della Lucchese, ha fatto il punto della situazione sul mercato rossonero, in cui è riuscito a portare diversi giocatori a Lucca riducendo anche il monte ingaggi

martedì, 6 febbraio 2018, 10:10

Soltanto 24 ore alla chiusura dei quarti di finale della Social Pro League, il campionato social in collaborazione con i club di Serie C che mette in sfida le pagine Facebook delle squadre. La competizione vede protagonisti i tanti sostenitori delle diverse compagini che, tramite i propri voti, portano avanti...