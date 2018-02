Lopez: “In questo momento stiamo facendo delle buone prestazioni, ma racimoliamo poco per quello che produciamo”

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 8 febbraio 2018, 16:28

Durante la conferenza stampa di riepilogo sulla finestra del mercato di gennaio, il direttore sportivo Antonio Obbedio ha parlato anche del settore giovanile e sulla polemica che c’è stata in questi giorni riguardo al pagamento da parte dei genitori della trasferta in Sardegna

giovedì, 8 febbraio 2018, 16:27

Antonio Obbedio, direttore sportivo della Lucchese, ha fatto il punto della situazione sul mercato rossonero, in cui è riuscito a portare diversi giocatori a Lucca riducendo anche il monte ingaggi

martedì, 6 febbraio 2018, 10:10

Soltanto 24 ore alla chiusura dei quarti di finale della Social Pro League, il campionato social in collaborazione con i club di Serie C che mette in sfida le pagine Facebook delle squadre. La competizione vede protagonisti i tanti sostenitori delle diverse compagini che, tramite i propri voti, portano avanti...

martedì, 6 febbraio 2018, 09:54

Sarà attiva dalle ore 15 di martedì 6 febbraio, sul circuito Vivaticket, la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Piacenza – Lucchese, in programma domenica 11 febbraio con inizio alle ore 14:30, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C 2017/2018

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:14

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicola Dell'Amico, esterno difensivo classe '93. Dell'Amico ha vestito le maglie di Massese e Carrarese, con cui ha disputato un campionato di Serie C totalizzando 28 presenze ed 1 gol.

sabato, 3 febbraio 2018, 00:43

Tommaso Arrigoni, metronomo del centrocampo rossonero, è fiducioso per il futuro e rammaricato per la partita di questa sera. Aniello Cutolo, numero dieci dell’Arezzo e autore del gol, ritiene questo un punto che va stretto alla sua squadra