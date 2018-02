A.S. Lucchese



Lopez non cerca scuse, ma chiede pazienza

domenica, 18 febbraio 2018, 19:42

Una conferenza stampa post-partita molto breve, insolita anche per certi versi, ma, del resto, dopo quello che si era visto in campo c'era ben poco da aggiungere oltreché da dire. E, infatti, mister Lopez, una volta sceso in sala stampa, ha parlato poco e il giusto. Senza accampare scuse, senza cercare attenuanti, il tecnico rossonero ha risposto alle poche domande dei giornalisti con una sorta di appello generalizzato alla pazienza: "La squadra sta vivendo un momento di difficoltà, inutile nasconderlo. I ragazzi hanno paura, della classifica, di perdere, di sbagliare e a mio avviso serve da parte di tutti, se si vuole fare qualcosa di costruttivo, un po' di pazienza. Se sento la fiducia della società? Assolutamente sì, sotto questo aspetto nessun problema. Purtroppo conviviamo con infortuni, con giocatori arrivati da poco e che devono ancora fare una preparazione adeguata, in più ci sono gli episodi a metterci in ginocchio. Ho fatto un accurato esame di quello che è successo ultimamente, ebbene, credo che almeno due tre gol li avremmo dovuti fare e, al contrario, ne abbiamo presi. Io credo che se tutti vogliamo uscire da questa situazione bisogna che tutti abbiano pazienza e diano fiducia a questi ragazzi che hanno delle qualità morali importanti. Sia chiaro che non accetto critiche sul profilo dell'impegno e del carattere. Oggi sono entrato nello spogliatoio e gli ho detto bravi, non avevano una goccia di sudore in più da dare e di fronte abbiamo avuto una squadra molto fisica".

A. G.