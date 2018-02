A.S. Lucchese



Lopez prepara la sfida col Pisa, Moriconi conferma interesse Grassini su società

sabato, 24 febbraio 2018, 14:02

di eliseo biancalana

Mentre la Lucchese si prepara all'attesissima sfida con il Pisa, continuano i movimenti per individuare un compratore per la società di calcio locale. A margine della conferenza stampa di mister Lopez, Arnaldo Moriconi ha infatti confermato l'interesse di Lorenzo Grassini a rilevare il 70 per cento della Lucchese. Della partita farebbe parte anche il figlio del giornalista Bruno Vespa, che punterebbe al 10 per cento.

Si giocherà alle 14,30 di domani allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il "derby del Foro". "È una partita che fa bene in questo momento" ha affermato mister Lopez, che spera in un buon risultato per risollevare gli umori dei rossoneri. "Speriamo di farci perdonare questo brutto periodo" è stato il suo auspicio. Nessuna indiscrezione su quella che sarà la formazione in campo. "Non ho ancora le idee molto chiare – ha affermato – cercheremo di mettere una squadra che dia soddisfazioni ai tifosi". L'allenatore ha ammesso che il Pisa è molto forte, soprattutto a livello di singoli calciatori, ma confida nella capacità della Lucchese di fare squadra. Per quanto riguarda i deludenti risultati delle ultime partite, Lopez li attribuisce alla scarsa capacità di realizzazione della propria squadra. "Facciamo pochi goal" ha ammesso. Il mister è comunque convinto delle capacità dei suoi attaccanti. "Sono giocatori che quando staranno bene faranno la differenza" ha assicurato. "La Lucchese si salverà" ha garantito Lopez, che ha ringraziato la società per la riconferma, soprattutto perché avvenuta in un periodo non positivo. "Un'altra società avrebbe mandato via me e il direttore sportivo".

A margine della conferenza, Arnaldo Moriconi ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni sul futuro della società diffuse dalla Gazzetta Lucchese, che ha pubblicato una foto in cui appaiono a cena insieme Moriconi, Fabrizio Lucchesi (ex direttore generale del Pisa) e Lorenzo Grassini, imprenditore senese. Moriconi ha confermato l'interesse di quest'ultimo a rilevare la maggioranza della società attraverso la Aigornetto limited, che appartiene al 50 per cento a Grassini, e per l'altra metà alla moglie. "A me sembra un buon personaggio" ha detto Moriconi a proposito di Grassini, che recentemente si era anche interessato alle sorti dell'Arezzo. Moriconi ha spiegato che avrebbe reso noti questi contatti nei prossimi giorni, e che prima di vendere vuole confrontarsi con la città (tifosi compresi) e verificare che non ci siano motivi che possano ostacolare l'eventuale vendita.