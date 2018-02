A.S. Lucchese



Lopez suona la carica per la sfida contro il Cuneo al Porta Elisa: "Dobbiamo vincere"

sabato, 17 febbraio 2018, 16:14

di nico venturi

La Lucchese dovrà affrontare un crocevia importante domani. La sfida contro il Cuneo, è inutile nasconderlo, è uno scontro salvezza, e i rossoneri affronteranno questa partita con molte incertezze di formazione dovute al fatto che l’infermeria è piena. Fanucchi, Baroni e Bertoncini si sono allenati a parte e mister Lopez cercherà di recuperarli per la gara di domani al Port’Elisa.

“Affrontiamo questa partita con alcuni problemi, che ci sono sempre stati e che però abbiamo anche sempre superato – commenta il mister. - È inutile nasconderlo, domani dobbiamo vincere, è uno scontro importante e a distanza di un girone dalla partita di andata contro il Cuneo, la Lucchese è un po' cambiata. Prima avevamo molte più certezze ma mi ricordo che affrontano la sfida contro di loro senza molti titolari e vinceremo 3 a 0, fu una partita importante ed è la stessa partita che dobbiamo fare domani. La Lucchese andrà in campo per vincere, come sempre, cercando di fare la partita, i dubbi di formazione ci sono, Jacopo non so se riusciremo a recuperarlo, ma giocheremo con lo stesso modulo che ci sia o che non ci sia Fanucchi quindi faremo un 3-5-2”.

Domani il campo del Port’Elisa potrebbe essere molto pesante a causa del maltempo che dovrebbe abbattersi su Lucca. Gli avversari sono molto più fisici, mentre i ragazzi si Lopez molto tecnici, forse il fattore campo non sarà dalla parte dei rossoneri.

“Cercheremo di giocare a calcio, anche se le condizioni atmosferiche magari non ce lo permetteranno appieno – spiega il mister. - Loro sono sicuramente più avvantaggiati di noi, perché hanno dei giocatori fisici davanti, attaccanti che coprono bene la palla e fanno salire e accorciare la squadra, mentre noi per caratteristiche dei giocatori cerchiamo di giocare a calcio e tenere la palla bassa e andare in porta senza lanciare troppo lungo. È chiaro che loro saranno leggermente avvantaggiati ma questa non deve essere una scusante perché è inutile nascondersi, questo può essere un crocevia importante per la squadra e per la stagione”.

Riguardo ai risultati che faticano ad arrivare, soprattutto nelle prime giornate del girone di ritorno, Giovanni Lopez non fa drammi, anzi, analizza la situazione in maniera molto analitica.

“Parlavo con Niccolai in questi giorni, e abbiamo ripercorso le partite che abbiamo giocato nel girone di ritorno, da quella contro il Livorno fino alla partita della scorsa domenica, e abbiamo fatto fatica a ricordare un tiro in porta degli avversari, tranne quello di Cutolo parato con i piedi da Albertoni, per il resto noi non facciamo calciare in porta agli avversari – commenta il tecnico rossonero. - Questo deve essere un punto di partenza per noi, è chiaro che dobbiamo sfruttare questo nostro vantaggio cercando di concretizzare le palle gol che creiamo, altrimenti è tutto sprecato. Inutile negare che il rispetto alla gara di andata è una Lucchese con meno certezze, abbiamo bisogno di ritrovare un po' quella convinzione e quel piglio giusto che nel girone di andata ci ha fatto togliere tante soddisfazioni. Nelle prossime 4 partite giochiamo 3 scontri tra le mura amiche quindi questo sicuramente è un punto a nostro vantaggio – continua Giovanni Lopez - perché abbiamo sempre dimostrato che in casa riusciamo a fare delle grandi partite. Abbiamo solo bisogno di un pizzico di fortuna, di creare quella scintilla e farla diventare una fiamma. E’ chiaro che non possiamo sperare nei miracoli ma dobbiamo essere noi a cercare quella scintilla, dobbiamo essere bravi a cogliere l'attimo per far divampare il fuoco e ricreare quello ottimismo che c'era nelle prime giornate”.

Un ultima battuta sulle condizioni di Shekiladze. “Come tutti i nuovi arrivati ha bisogno di trovare la forma giusta perché era un po' di tempo che non giocava, quindi noi dobbiamo cercare di ritrovarlo. E’ vero però che domani se Fanucchi non ce la dovesse fare lui dovrà giocare dal primo minuto e quindi dovrei essere pronto”.