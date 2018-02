A.S. Lucchese



Lucca United: "Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere l'obbiettivo"

giovedì, 1 febbraio 2018, 10:02

Lucca United annuncia che questa mattina l'importo necessario raggiunto per fare la propria parte nel ripianamento della perdita d'esercizio della A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l. verrà consegnato presso la sede della società rossonera.

"Con il presente comunicato -si legge in una nota - si vuole pertanto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obbiettivo, riconoscendo l'importanza di mantenere una rappresentanza della tifoseria rossonera all'interno della società, contributo che è arrivato oltre che dai soci di Lucca United e da tutte le altre componenti della tifoseria, anche da attività imprenditoriali della nostra Città, da azionariati popolari di altre città (Tortona e Torino) e in ultimo, ma non per importanza, da tifosi rossoneri residenti all'estero".

"Si coglie l'occasione - conclude - per ringraziare anche tutti gli organi di informazione per la visibilità che hanno dato alla nostra iniziativa in queste ultime tre settimane".