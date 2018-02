A.S. Lucchese



Lucchese ko a Piacenza, play-out vicini

domenica, 11 febbraio 2018, 16:44

di nico venturi

1-0



Piacenza: Fumagalli, Pergreffi, Masciangelo, Silva, Pesenti (40' st Romero), Corazza (42' st Bini), Della Latta, Di Molfetta, Taugourdeau, Castellana, Segre. A disp. Lanzano, Di Cecco, Mora, Masullo, Zecca, Franchi. All. Franzini.



Lucchese: Albertoni, Arrigoni, Capuano, Del Sante (1' st Fanucchi), Baroni (35' st Cecchini), Nolé (23' st Shekiladze), Espeche, Damiani (40' st Parker), Bortolussi, Bertoncini, Buratto. A disp. Di Masi, Dell'Amico, Mingazzini, Palumbo, Razzanelli, Russo, Russu. All. Lopez.



Arbitro: Lorenzin di Castelfranco Veneto.



Note. Ammoniti: Taugourdeau (P)



Marcatori: 29' st Corazza



Lopez, in occasione della partita contro il Piacenza, ha schierato un 3-5-2 insolito, con Bortolussi e Del Sante in attacco, Damiani, Arrigoni e Espeche centrali a centrocampo con Buratto e Nolè sugli esterni. Mentre in difesa Capuano, Bertoncini e Baroni sono stati messi a protezione di Albertoni.



La Lucchese non riesce più a vincere e la classifica si fa sempre più pericolosa. La trasferta di Piacenza era insidiosa, tutti lo sapevano, e dopo un primo tempo noioso e giocato sostanzialmente alla pari, i rossoneri hanno accusato l'avversario nella seconda frazione nonostante l'inserimento di Fanucchi. Al 74' la Lucchese vede sfumare anche l'unico punto che poteva guadagnare in questa giornata. Corazza è bravo a battere di testa Albertoni, dopo le polemiche nell'azione precedente, durante la quale i padroni di casa hanno reclamato un rigore per un presunto fallo di mano in area.



I rossoneri ci hanno provato fino alla fine, ma non sono riusciti a creare una palla gol degna di questo nome. I play-out sono vicini e se non ci sarà un cambio di rotta difficilmente saranno evitabili.



C'è il rimpianto per la palla gol malamente sbagliata da Bortolussi nel primo tempo, che avrebbe sicuramente cambiato una partita giocata alla pari e decisa da un episodio che, come al solito, è andato a svantaggio della Lucchese.



I rossoneri adesso hanno un vantaggio di un solo punto dal Pro Piacenza, prima squadra nella zona play-out, che però deve sempre recuperare una partita. Il prossimo match sarà contro il Cuneo in un vero e proprio scontro salvezza. Impossibile sbagliare.