A.S. Lucchese



Niccolai: "Domani sarà molto dura, ma quando giochiamo in casa abbiamo un pubblico fantastico che ci sprona"

giovedì, 1 febbraio 2018, 14:10

di nico venturi

L’Arezzo viene da due sconfitte consecutive con Pistoiese e Piacenza e si trova attualmente al dodicesimo posto con tre lunghezze di vantaggio sulla Lucchese. I rossoneri si trovano con un solo punto di vantaggio dalla zona play-out dopo un inizio di stagione a dir poco strabiliante, e la partita di domani contro l’Arezzo sa molto di scontro salvezza, anche in prospettiva della difficile trasferta di Piacenza. Fanucchi dovrà riprendersi sulle spalle la squadra e trascinarla affinché i risultati tornino ad essere positivi.

Mister Niccolai è sicuro che i suoi ragazzi si approcceranno al meglio alla gara, perché sanno qual è la posta in palio. “Contro il Monza è stata una partita equilibrata, siamo stati sfortunati negli episodi – commenta il tecnico. – Ci siamo aggiudicati un tempo a testa ma noi non siamo riusciti a segnare. A centrocampo avevamo Nolè e Damiani che hanno caratteristiche diverse da Merlonghi e Arrigoni, ci sono mancati un po’ i loro inserimenti e negli ultimi 30 metri abbiamo preso le decisioni sbagliate. Contro l’Arezzo potremmo ritornare con il centrocampo a cinque, ma lo valuteremo nella rifinitura di domani. Shekiladze titolare? E’ una possibilità, ma ci riserviamo di decidere tutto nell’ultimo allenamento”.

Parlando dei diretti avversari, le difficoltà societarie dell’Arezzo sono ormai note, molti giocatori sono andati via in settimana e i punti di penalizzazione arriveranno a breve, eppure la Lucchese dovrà stare molto attenta. “E’ vero hanno perso alcuni giocatori importanti come Corradi e Rinaldi – spiega Niccolai – ma hanno una rosa talmente ampia che possono mettere in difficoltà chiunque, non dimentichiamoci che hanno costruito la squadra per arrivare nei primi quattro posti. Per vincere dobbiamo alzare il ritmo? Chiunque deve farlo, giocare velocemente ti permette di non far respirare l’avversario e puoi sopperire alle mancanze tecniche con la voglia e la grinta. Domani sarà molto dura, ma i ragazzi sanno quanto vale questa partita e noi quando giochiamo in casa abbiamo un pubblico fantastico che ci spinge”.